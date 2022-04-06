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Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную службу консультирования туристов - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220406/shri-lanka-1782029611.html
Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную службу консультирования туристов
Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную службу консультирования туристов - РИА Новости, 06.04.2022
Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную службу консультирования туристов
На Шри-Ланке запустили круглосуточную службу консультирования туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:37
2022-04-06T11:37
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
туристы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Шри-Ланке запустили круглосуточную службу консультирования туристов, сообщает АТОР.Бюро по развитию туризма создало специальную информационную службу для оказания помощи путешественникам, которые уже находятся на острове или планируют визит.Внутри страны можно позвонить по номеру 1912, из других государств нужно набрать +9 411 242 68 00. Специалисты готовы общаться на английском. Также вопросы можно отправить по электронной почте info@srilanka.travel.В начале апреля на в стране было введено чрезвычайное положение на фоне акций протестов."Шри-Ланка продолжает приветствовать иностранных путешественников и стремится обеспечить полноценное функционирование всех туристических достопримечательностей и отелей, в том числе, во время комендантского часа", — говорится в сообщении бюро по развитию туризма. Даже в эти часы гости могли свободно путешествовать по острову, предъявляя загранпаспорт и другие документы.На курортах спокойная обстановка. По информации принимающих компаний, все туробъекты работают в обычном режиме, уточняют в ассоциации. Электроснабжение в отелях поддерживается с помощью генераторов. Перебоев с поставками продуктов и напитков в гостиницах нет.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, туристы
11:37 06.04.2022
 
Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную службу консультирования туристов

Власти Шри-Ланки создали информационную службу поддержки туристов

© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Pixabay / pasja1000
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Шри-Ланке запустили круглосуточную службу консультирования туристов, сообщает АТОР.
Бюро по развитию туризма создало специальную информационную службу для оказания помощи путешественникам, которые уже находятся на острове или планируют визит.
Внутри страны можно позвонить по номеру 1912, из других государств нужно набрать +9 411 242 68 00. Специалисты готовы общаться на английском. Также вопросы можно отправить по электронной почте info@srilanka.travel.
В начале апреля на в стране было введено чрезвычайное положение на фоне акций протестов.
"Шри-Ланка продолжает приветствовать иностранных путешественников и стремится обеспечить полноценное функционирование всех туристических достопримечательностей и отелей, в том числе, во время комендантского часа", — говорится в сообщении бюро по развитию туризма. Даже в эти часы гости могли свободно путешествовать по острову, предъявляя загранпаспорт и другие документы.
На курортах спокойная обстановка. По информации принимающих компаний, все туробъекты работают в обычном режиме, уточняют в ассоциации. Электроснабжение в отелях поддерживается с помощью генераторов. Перебоев с поставками продуктов и напитков в гостиницах нет.
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