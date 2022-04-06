США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против 18 физлиц и десятков российских компаний
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
Согласно данному перечню, санкции затронули в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, министра финансов РФ Антона Силуанова и других.
Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, главы администрации президента РФ Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули также супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Кроме того, в ограничительный список американского минфина попали несколько десятков предприятий, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.
Новые санкции США также затронули пять российских судов, связанных с "Альфа-лизингом".