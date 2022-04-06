https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782179076.html

США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 06.04.2022

США расширили антироссийские санкции

США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:29

2022-04-06T20:29

2022-04-06T20:29

владимир булавин

рашид нургалиев

антон силуанов

сша

россия

северо-кавказский федеральный округ

альфа-банк

сбербанк россии

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Согласно данному перечню, санкции затронули в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, министра финансов РФ Антона Силуанова и других.Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, главы администрации президента РФ Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули также супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.Кроме того, в ограничительный список американского минфина попали несколько десятков предприятий, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Новые санкции США также затронули пять российских судов, связанных с "Альфа-лизингом".

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782177308.html

сша

россия

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир булавин, рашид нургалиев, антон силуанов, сша, россия, северо-кавказский федеральный округ, альфа-банк, сбербанк россии, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии