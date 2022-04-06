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США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 06.04.2022
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США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 06.04.2022
США расширили антироссийские санкции
США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:29
2022-04-06T20:29
владимир булавин
рашид нургалиев
антон силуанов
сша
россия
северо-кавказский федеральный округ
альфа-банк
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Согласно данному перечню, санкции затронули в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, министра финансов РФ Антона Силуанова и других.Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, главы администрации президента РФ Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули также супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.Кроме того, в ограничительный список американского минфина попали несколько десятков предприятий, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.Новые санкции США также затронули пять российских судов, связанных с "Альфа-лизингом".
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владимир булавин, рашид нургалиев, антон силуанов, сша, россия, северо-кавказский федеральный округ, альфа-банк, сбербанк россии, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии
20:29 06.04.2022
 
США расширили антироссийские санкции

США ввели санкции против 18 физлиц и десятков российских компаний

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
Согласно данному перечню, санкции затронули в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, министра финансов РФ Антона Силуанова и других.
Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, главы администрации президента РФ Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули также супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Кроме того, в ограничительный список американского минфина попали несколько десятков предприятий, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком.
Новые санкции США также затронули пять российских судов, связанных с "Альфа-лизингом".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 20:06
Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений
 
Владимир БулавинРашид НургалиевАнтон СилуановСШАРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округАльфа-банкСбербанк РоссииФедеральная таможенная служба (ФТС России)Санкции в отношении России
 
 
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