https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782030593.html

ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ

ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.04.2022

ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ

Газета Financial Times со ссылкой на некий документ утверждает, что в среду ЕС обсудит введение санкций против главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:00

2022-04-06T11:00

2022-04-06T11:10

в мире

борис ротенберг

ozon

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

олег дерипаска

герман греф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на некий документ утверждает, что в среду ЕС обсудит введение санкций против главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега Дерипаски и ряда других российских бизнесменов.По данным издания, в санкционный список планируется включить генерального директора Ozon Александра Шульгина, бизнесмена Бориса Ротенберга, а также Саида Керимова, который контролирует крупнейшую золотодобывающую компанию России "Полюс".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220406/kitay-1782024389.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис ротенберг, ozon, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, олег дерипаска, герман греф