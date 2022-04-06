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ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
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ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ
ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ
Газета Financial Times со ссылкой на некий документ утверждает, что в среду ЕС обсудит введение санкций против главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:00
2022-04-06T11:10
в мире
борис ротенберг
ozon
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
олег дерипаска
герман греф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на некий документ утверждает, что в среду ЕС обсудит введение санкций против главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега Дерипаски и ряда других российских бизнесменов.По данным издания, в санкционный список планируется включить генерального директора Ozon Александра Шульгина, бизнесмена Бориса Ротенберга, а также Саида Керимова, который контролирует крупнейшую золотодобывающую компанию России "Полюс".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, борис ротенберг, ozon, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, олег дерипаска, герман греф
11:00 06.04.2022 (обновлено: 11:10 06.04.2022)
 
ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски в санкционный список, сообщают СМИ

Financial Times: ЕС рассмотрит включение Грефа, Дерипаски, Ротенберга в санкционный список

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на некий документ утверждает, что в среду ЕС обсудит введение санкций против главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега Дерипаски и ряда других российских бизнесменов.
По данным издания, в санкционный список планируется включить генерального директора Ozon Александра Шульгина, бизнесмена Бориса Ротенберга, а также Саида Керимова, который контролирует крупнейшую золотодобывающую компанию России "Полюс".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреБорис РотенбергOzonЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииОлег ДерипаскаГерман Греф
 
 
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