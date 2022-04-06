https://ria.ru/20220406/putin-1782068516.html

Путин поздравил Вучича с победой на выборах

Путин поздравил Вучича с победой на выборах - РИА Новости, 06.04.2022

Путин поздравил Вучича с победой на выборах

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с убедительной победой на недавних выборах главы... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:30

2022-04-06T13:30

2022-04-06T14:54

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с убедительной победой на недавних выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер поздравил коллегу с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.Путин и Вучич обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Косово.Также российский лидер по просьбе коллеги проинформировал его о ходе переговоров между делегациями России и Украины.В свою очередь, в администрации президента Сербии добавили, что Вучич в разговоре с Путиным сообщил о затруднениях, с которыми страна сталкивается при импорте сырой нефти. Сербский лидер выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти", Белград и партнеры из ЕС вместе найдут выход из ситуации.Сербия сейчас получает от России шесть миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы депутатов парламента, а также выборы в местные органы власти в Белграде, Боре и десятке других муниципалитетов.По утвержденным предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки около 97 процентов бюллетеней Вучич получает 58,59 процента голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош — 18,32 процента голосов. Сербский лидер уже в ночь на понедельник провозгласил свою победу в первом круге.Явка превысила 58 процентов.После объявления результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и сохранит партнерские и дружеские отношения с Россией.

https://ria.ru/20220406/serbiya-1782066102.html

https://ria.ru/20220405/vuchich-1781901064.html

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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Дарья Буймова

в мире, александр вучич, владимир путин, россия, бор, белград (город)