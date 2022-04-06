https://ria.ru/20220406/putin-1782068516.html
Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Путин поздравил Вучича с победой на выборах - РИА Новости, 06.04.2022
Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с убедительной победой на недавних выборах главы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:30
2022-04-06T13:30
2022-04-06T14:54
в мире
александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с убедительной победой на недавних выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер поздравил коллегу с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.Путин и Вучич обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Косово.Также российский лидер по просьбе коллеги проинформировал его о ходе переговоров между делегациями России и Украины.В свою очередь, в администрации президента Сербии добавили, что Вучич в разговоре с Путиным сообщил о затруднениях, с которыми страна сталкивается при импорте сырой нефти. Сербский лидер выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти", Белград и партнеры из ЕС вместе найдут выход из ситуации.Сербия сейчас получает от России шесть миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы депутатов парламента, а также выборы в местные органы власти в Белграде, Боре и десятке других муниципалитетов.По утвержденным предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки около 97 процентов бюллетеней Вучич получает 58,59 процента голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош — 18,32 процента голосов. Сербский лидер уже в ночь на понедельник провозгласил свою победу в первом круге.Явка превысила 58 процентов.После объявления результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и сохранит партнерские и дружеские отношения с Россией.
https://ria.ru/20220406/serbiya-1782066102.html
https://ria.ru/20220405/vuchich-1781901064.html
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, владимир путин, россия, бор, белград (город)
13:30 06.04.2022 (обновлено: 14:54 06.04.2022)
Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Президент Путин поздравил сербского лидера Вучича с победой на выборах
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с убедительной победой на недавних выборах главы государства, сообщила
пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский лидер поздравил коллегу с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики", — говорится в пресс-релизе.
Путин и Вучич обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Косово
.
Также российский лидер по просьбе коллеги проинформировал его о ходе переговоров между делегациями России
и Украины
.
В свою очередь, в администрации президента Сербии
добавили, что Вучич в разговоре с Путиным сообщил о затруднениях, с которыми страна сталкивается при импорте сырой нефти. Сербский лидер выразил уверенность, что руководство "Газпром нефти
", Белград
и партнеры из ЕС вместе найдут выход из ситуации.
"В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочный договор на поставки газа, который был у Сербии, истекает 31 мая этого года и необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя", — добавили в администрации.
Сербия сейчас получает от России шесть миллионов кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров.
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы депутатов парламента, а также выборы в местные органы власти в Белграде, Боре и десятке других муниципалитетов.
По утвержденным предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки около 97 процентов бюллетеней Вучич получает 58,59 процента голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош — 18,32 процента голосов. Сербский лидер уже в ночь на понедельник провозгласил свою победу в первом круге.
Явка превысила 58 процентов.
После объявления результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и сохранит партнерские и дружеские отношения с Россией.