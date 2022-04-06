https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html

Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию

Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию - РИА Новости, 06.04.2022

Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию

Большинство россиян довольны выбором своей профессии, в то же время почти треть граждан, уже получивших образование, хотели бы переобучиться и поменять свою... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T05:47

2022-04-06T05:47

2022-04-06T09:13

общество

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Большинство россиян довольны выбором своей профессии, в то же время почти треть граждан, уже получивших образование, хотели бы переобучиться и поменять свою специальность, говорится в отчете исследовательского центра "Зарплата.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.На вопрос, какие на данный момент факторы важны при выборе образования, 70% опрошенных ответили, что первостепенна востребованность рабочей сферы и профессии. Доступность образования важна для 11%, престижность профессии – 9%, профориентация в школе – 5%, а мнение и рекомендации родителей или продолжение семейной династии в профессии – 1%.Среди рабочих сфер, которые стоит рассматривать абитуриентам в этом году, 50% участников опроса выбрали IT. Также перспективными для работы респонденты считают промышленность – 11%, медицину и фармацию – 10%, энергетику и добычу сырья – 8%, строительство и недвижимость – 5%, образование, науку и языки, а также сферу услуг – по 4%. Но никто из опрошенных не посоветовал бы абитуриентам выбирать сферы автобизнеса, общепита и искусства.

https://na.ria.ru/20220323/vuzy-1779514893.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать