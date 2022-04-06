https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html
Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию
Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию - РИА Новости, 06.04.2022
Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию
Большинство россиян довольны выбором своей профессии, в то же время почти треть граждан, уже получивших образование, хотели бы переобучиться и поменять свою... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T05:47
2022-04-06T05:47
2022-04-06T09:13
общество
россия
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Большинство россиян довольны выбором своей профессии, в то же время почти треть граждан, уже получивших образование, хотели бы переобучиться и поменять свою специальность, говорится в отчете исследовательского центра "Зарплата.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.На вопрос, какие на данный момент факторы важны при выборе образования, 70% опрошенных ответили, что первостепенна востребованность рабочей сферы и профессии. Доступность образования важна для 11%, престижность профессии – 9%, профориентация в школе – 5%, а мнение и рекомендации родителей или продолжение семейной династии в профессии – 1%.Среди рабочих сфер, которые стоит рассматривать абитуриентам в этом году, 50% участников опроса выбрали IT. Также перспективными для работы респонденты считают промышленность – 11%, медицину и фармацию – 10%, энергетику и добычу сырья – 8%, строительство и недвижимость – 5%, образование, науку и языки, а также сферу услуг – по 4%. Но никто из опрошенных не посоветовал бы абитуриентам выбирать сферы автобизнеса, общепита и искусства.
https://na.ria.ru/20220323/vuzy-1779514893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
05:47 06.04.2022 (обновлено: 09:13 06.04.2022)
Опрос показал, сколько россиян хотят получить другую профессию
Опрос "Зарплаты.ру" показал, что 31 процент россиян хотят получить другую профессию
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Большинство россиян довольны выбором своей профессии, в то же время почти треть граждан, уже получивших образование, хотели бы переобучиться и поменять свою специальность, говорится в отчете исследовательского центра "Зарплата.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян (73%) довольны выбором своей профессии. С будущей специальностью 39% опрошенных определились после школы перед поступлением, а 13% знали, кем станут, еще в школьный период. При этом 31% жителей считают, что хоть и получили образование, но еще не нашли свое призвание и планируют переучиваться", - выяснили специалисты. В ходе исследования, проведенного с 30 марта по 3 апреля, опросили 1690 человек.
На вопрос, какие на данный момент факторы важны при выборе образования, 70% опрошенных ответили, что первостепенна востребованность рабочей сферы и профессии. Доступность образования важна для 11%, престижность профессии – 9%, профориентация в школе – 5%, а мнение и рекомендации родителей или продолжение семейной династии в профессии – 1%.
Среди рабочих сфер, которые стоит рассматривать абитуриентам в этом году, 50% участников опроса выбрали IT. Также перспективными для работы респонденты считают промышленность – 11%, медицину и фармацию – 10%, энергетику и добычу сырья – 8%, строительство и недвижимость – 5%, образование, науку и языки, а также сферу услуг – по 4%. Но никто из опрошенных не посоветовал бы абитуриентам выбирать сферы автобизнеса, общепита и искусства.