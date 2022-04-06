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В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому" - РИА Новости, 06.04.2022
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В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому"
В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому" - РИА Новости, 06.04.2022
В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому"
В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:31
2022-04-06T12:31
ленинградская область
общество
жилье
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожск
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями – выпускники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, сообщил глава региона Александра Дрозденко.По его словам, новое трехэтажное здание расположено в непосредственной близости от территории Мультицентра. В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная.Как отметили в областной администрации, в Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.
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ленинградская область
всеволожск
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общество, жилье, ленинградская область, александр дрозденко, всеволожск, всеволожский район
12:31 06.04.2022
 

В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому"

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями
В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями – выпускники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, сообщил глава региона Александра Дрозденко.
По его словам, новое трехэтажное здание расположено в непосредственной близости от территории Мультицентра. В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная.
"Проект "Дорога к дому" реализуется в Ленинградской области уже не один год. Первым шагом в нем стала организация работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Но нам не хватало следующего шага ― для ребят важно не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно. И очень важно было построить дом, где ребята смогут обучаться жить, социализироваться. Очень важно, чтобы тем, кто хочет измениться, государство дало возможность выйти из колеи на новую дорогу, на новый путь", ― сказал Дрозденко.
Как отметили в областной администрации, в Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.
"Объединение ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций дает мощный толчок развитию ярким социальным проектам, которые меняют жизнь многих и многих людей", — сказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко
Кудрово - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 18:34Ленинградская область
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Ленинградская областьОбществоЖильеЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожскВсеволожский район
 
 
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