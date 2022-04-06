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В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому"

В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому" - РИА Новости, 06.04.2022

В Ленобласти открыли дом в рамках проекта "Дорога к дому"

В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:31

2022-04-06T12:31

2022-04-06T12:31

ленинградская область

общество

жилье

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожск

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области открылся первый Дом сопровождаемого проживания, в котором будут жить оставшиеся без попечения родителей дети с ограниченными возможностями – выпускники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, сообщил глава региона Александра Дрозденко.По его словам, новое трехэтажное здание расположено в непосредственной близости от территории Мультицентра. В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная.Как отметили в областной администрации, в Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.

https://ria.ru/20220401/gorsreda-1781363431.html

ленинградская область

всеволожск

всеволожский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, ленинградская область, александр дрозденко, всеволожск, всеволожский район