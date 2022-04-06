https://ria.ru/20220406/pomosch-1781995953.html

Байден распорядился о дополнительной военной "помощи" Украине

Байден распорядился о дополнительной военной "помощи" Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Байден распорядился о дополнительной военной "помощи" Украине

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную "помощь" Украине на 100 миллионов долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:42

2022-04-06T03:42

2022-04-06T04:05

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную "помощь" Украине на 100 миллионов долларов, сообщает Белый дом.Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, эквивалентный 100 миллионам долларов объем "помощи" будет включать оборонные средства и услуги, обучение и тренировки.Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил 3 апреля, что военная "помощь" из США на Украину поступает постоянно, за сутки была доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что военная "помощь" Украине, в частности поставки летального оружия Западом, безответственна, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не влияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина