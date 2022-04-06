https://ria.ru/20220406/peregovory-1782001272.html

В Китае заявили, что переговоры России и Украины сохраняют надежду на мир

В Китае заявили, что переговоры России и Украины сохраняют надежду на мир - РИА Новости, 06.04.2022

В Китае заявили, что переговоры России и Украины сохраняют надежду на мир

Китай считает, что все стороны должны открывать перспективы для переговоров по ситуации на Украине, так как пока они продолжаются, сохраняется возможность... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:41

2022-04-06T06:41

2022-04-06T06:42

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай считает, что все стороны должны открывать перспективы для переговоров по ситуации на Украине, так как пока они продолжаются, сохраняется возможность прекращения огня и надежда на мир, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с канадской коллегой Мелани Жоли.Он добавил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в этом отношении, основываясь на объективной и справедливой позиции.Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее отмечал, что Китай выступает за скорейшее решение украинского кризиса в ходе переговоров сторон. Глава МИД КНР Ван И говорил, что Китай не является стороной кризиса на Украине и не желает, чтобы санкции затронули Китай. По его словам, ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в европейской безопасности, но и результатом менталитета холодной войны, в Пекине поддерживают усилия России и всех сторон по предотвращению масштабного гуманитарного кризиса на Украине. Как указывал председатель КНР Си Цзиньпин, мир должен создавать благоприятные условия для переговорного процесса между РФ и Украиной, а не подливать масла в огонь. Китай также призывал воздержаться от беспочвенных обвинений по провокации в Буче.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, украина, канада