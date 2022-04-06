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Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220406/pegasus-1782065293.html
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом - РИА Новости, 06.04.2022
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом
Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:05
2022-04-06T17:05
туризм
россия
пулково (аэропорт)
boeing 737-800
airbus a320
новости - туризм
туризм
турция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".Запланировано четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Уточняется, что курсировать между "Пулково" и аэропортом имени Сабихи Гекчен будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800."Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его реконструкцией и развитием.
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россия, пулково (аэропорт), boeing 737-800, airbus a320, новости - туризм, туризм, турция, стамбул, санкт-петербург
17:05 06.04.2022
 
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом

Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит перевозки из Петербурга в Стамбул с 12 апреля

CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
Запланировано четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Уточняется, что курсировать между "Пулково" и аэропортом имени Сабихи Гекчен будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800.
"Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням московского узла.
Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его реконструкцией и развитием.
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
07:23Туризм
Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию
 
ТуризмРоссияПулково (аэропорт)Boeing 737-800Airbus A320Новости - ТуризмТуризмТурцияСтамбулСанкт-Петербург
 
 
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