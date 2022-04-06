https://ria.ru/20220406/pegasus-1782065293.html
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом - РИА Новости, 06.04.2022
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом
Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:05
2022-04-06T17:05
2022-04-06T17:05
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пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".Запланировано четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Уточняется, что курсировать между "Пулково" и аэропортом имени Сабихи Гекчен будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800."Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его реконструкцией и развитием.
https://ria.ru/20220406/indiya-1782003022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пулково (аэропорт), boeing 737-800, airbus a320, новости - туризм, туризм, турция, стамбул, санкт-петербург
Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом
Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит перевозки из Петербурга в Стамбул с 12 апреля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
Запланировано четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Уточняется, что курсировать между "Пулково" и аэропортом имени Сабихи Гекчен будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800.
"Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням московского узла.
Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его реконструкцией и развитием.