https://ria.ru/20220406/pegasus-1782065293.html

Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом

Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом - РИА Новости, 06.04.2022

Pegasus Airlines возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом

Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:05

2022-04-06T17:05

2022-04-06T17:05

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пулково (аэропорт)

boeing 737-800

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания Pegasus Airlines возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 12 апреля, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".Запланировано четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Уточняется, что курсировать между "Пулково" и аэропортом имени Сабихи Гекчен будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800."Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его реконструкцией и развитием.

https://ria.ru/20220406/indiya-1782003022.html

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Ольга Кабанова

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