https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html

В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая

В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

общество

россия

день победы

дмитрий песков

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине."А чьи это доводы? Вы знаете, я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому, я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к доводам о том, что проводить парад на 9 мая неуместно на фоне проведения специальной военной операции на Украине.Ранее пресс-служба Кремля открыла аккредитацию на военный парад на Красной площади 9 мая и репетицию к нему.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, день победы, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)