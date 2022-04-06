https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая - РИА Новости, 06.04.2022
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:20
2022-04-06T13:20
2022-04-06T13:20
общество
россия
день победы
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине."А чьи это доводы? Вы знаете, я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому, я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к доводам о том, что проводить парад на 9 мая неуместно на фоне проведения специальной военной операции на Украине.Ранее пресс-служба Кремля открыла аккредитацию на военный парад на Красной площади 9 мая и репетицию к нему.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день победы, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая
Пресс-секретарь Путина Песков не слышал доводов о неуместности парада на 9 мая