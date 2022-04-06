Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая - РИА Новости, 06.04.2022
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:20
2022-04-06T13:20
общество
россия
день победы
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731616646_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_b74757450e822ba990284598e9402ed9.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине."А чьи это доводы? Вы знаете, я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому, я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к доводам о том, что проводить парад на 9 мая неуместно на фоне проведения специальной военной операции на Украине.Ранее пресс-служба Кремля открыла аккредитацию на военный парад на Красной площади 9 мая и репетицию к нему.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731616646_104:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_a7f86a1ad4cb76d41f35a799bdf283f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, день победы, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)
13:20 06.04.2022
 
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 мая

Пресс-секретарь Путина Песков не слышал доводов о неуместности парада на 9 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая из-за ситуации на Украине.
"А чьи это доводы? Вы знаете, я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому, я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к доводам о том, что проводить парад на 9 мая неуместно на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее пресс-служба Кремля открыла аккредитацию на военный парад на Красной площади 9 мая и репетицию к нему.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:11
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
 
ОбществоРоссияДень ПобедыДмитрий ПесковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала