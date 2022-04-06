https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html

Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая

Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022

Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая

Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:07

2022-04-06T12:07

2022-04-06T12:14

день победы

москва

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба Кремля."Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220322/parad-1779526883.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва, великая отечественная война (1941-1945), общество