https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:07
2022-04-06T12:07
2022-04-06T12:14
день победы
москва
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба Кремля."Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220322/parad-1779526883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, москва, великая отечественная война (1941-1945), общество
12:07 06.04.2022 (обновлено: 12:14 06.04.2022)
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Парад Победы пройдет на Красной площади 9 Мая, генеральная репетиция - 7 мая