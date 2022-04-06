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Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
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Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:07
2022-04-06T12:14
день победы
москва
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба Кремля."Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.
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день победы, москва, великая отечественная война (1941-1945), общество
12:07 06.04.2022 (обновлено: 12:14 06.04.2022)
 
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая

Парад Победы пройдет на Красной площади 9 Мая, генеральная репетиция - 7 мая

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщает пресс-служба Кремля.
"Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 20:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о планах провести военный парад в Киеве
 
День ПобедыМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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