https://ria.ru/20220406/otzyvy-1782106413.html
Критики разочаровались в третьей части франшизы "Фантастические твари"
Критики разочаровались в третьей части франшизы "Фантастические твари" - РИА Новости, 06.04.2022
Критики разочаровались в третьей части франшизы "Фантастические твари"
В Сети появились отзывы зарубежных критиков на фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". На вечер 6 апреля у ленты "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:49
2022-04-06T18:49
2022-04-06T18:49
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гарри поттер
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джуд лоу
мадс миккельсен
эдди редмэйн
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети появились отзывы зарубежных критиков на фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". На вечер 6 апреля у ленты "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 58 процентов. Это значит, что большинству журналистов новый фильм по вселенной Гарри Поттера не понравился. 22 отзыва из 53 оказались негативными. События картины связаны с масштабной битвой между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором. Образы двух легендарных противников воплотили Мадс Миккельсен и Джуд Лоу. Столкновение их персонажей навсегда изменит волшебный мир.В проекте также снимались Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие. Одну из ролей исполнил российский актер Александр Кузнецов. Его персонаж — волшебник Хельмут Вайс.Режиссер картины – Дэвид Йейтс. Над сценарием работали Джоан Роулинг и Стивен Кловз. Кейт Эрбланд из IndieWire раскритиковала сценарий ленты. Слишком много героев и сюжетных линий — автором не удалось их связать во едино, считает журналистка. "Испытанием на выносливость" ленту назвала Ловия Гьяркье, пишущая для The Hollywood Reporter. Она отметила, что фильм трудно смотреть, абстрагируясь от череды скандалов, связанных с ним. Критик припомнила громкий развод Джонни Деппа и Эмберд Херд и похождения Эзры Миллера накануне премьеры ленты. Последнего арестовали после того, как он устроил дебош в баре. Но больше всего она выделила позицию Джоан Роулинг по отношению к трансгендерам. "Это неизбежно влияет на восприятие произведения, показывая, по крайней мере мне, как серия одержима бинарными оппозициями: добро и зло, любовь и ненависть, свет и тьма. Но жизнь, как и сторителлинг, гораздо сложнее, и было бы неплохо, если бы франшиза это усвоила", — заявила Гьяркье. Питер Брэдшоу из The Guardian написал положительный отзыв. Правда, из пяти возможных баллов поставил фильму только три. Он похвалил Мадса Миккельсена, заменившего Деппа. Образ Грин-де-Вальда в его исполнении, по его мнению, получился "утонченным и более коварным". "Это добродушное и хорошо выглядящее фэнтезийное приключение с великолепным дизайном и визуальными эффектами", — пишет критик о фильме. Планировалось, что лента "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в российский прокат 14 апреля. Но в марте релиз перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20220329/miller-1780614272.html
https://ria.ru/20220401/morbius-1781289290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), джуд лоу, мадс миккельсен , эдди редмэйн, джонни депп
Критики разочаровались в третьей части франшизы "Фантастические твари"
Фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" получил "гнилой" рейтинг на Rotten Tomatoes
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
В Сети появились отзывы зарубежных критиков на фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". На вечер 6 апреля у ленты "гнилой" рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 58 процентов. Это значит, что большинству журналистов новый фильм по вселенной Гарри Поттера не понравился. 22 отзыва из 53 оказались
негативными.
События картины связаны с масштабной битвой между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором. Образы двух легендарных противников воплотили Мадс Миккельсен и Джуд Лоу. Столкновение их персонажей навсегда изменит волшебный мир.
В проекте также снимались Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие. Одну из ролей исполнил российский актер Александр Кузнецов. Его персонаж — волшебник Хельмут Вайс.
Режиссер картины – Дэвид Йейтс. Над сценарием работали Джоан Роулинг и Стивен Кловз.
Кейт Эрбланд из IndieWire раскритиковала сценарий ленты. Слишком много героев и сюжетных линий — автором не удалось их связать во едино, считает журналистка.
"Франшиза давно променяла магию на дешевые трюки. Кто-нибудь достаньте волшебную палочку и наложите заклинание на эту серию. Ей нужна помощь", — делится впечатлениями Эрбланд.
"Испытанием на выносливость" ленту назвала
Ловия Гьяркье, пишущая для The Hollywood Reporter. Она отметила, что фильм трудно смотреть, абстрагируясь от череды скандалов, связанных с ним. Критик припомнила громкий развод Джонни Деппа и Эмберд Херд и похождения Эзры Миллера накануне премьеры ленты. Последнего арестовали после того, как он устроил дебош в баре. Но больше всего она выделила позицию Джоан Роулинг по отношению к трансгендерам.
"Это неизбежно влияет на восприятие произведения, показывая, по крайней мере мне, как серия одержима бинарными оппозициями: добро и зло, любовь и ненависть, свет и тьма. Но жизнь, как и сторителлинг, гораздо сложнее, и было бы неплохо, если бы франшиза это усвоила", — заявила Гьяркье.
Питер Брэдшоу из The Guardian написал положительный отзыв. Правда, из пяти возможных баллов поставил фильму только три. Он похвалил Мадса Миккельсена, заменившего Деппа. Образ Грин-де-Вальда в его исполнении, по его мнению, получился "утонченным и более коварным".
"Это добродушное и хорошо выглядящее фэнтезийное приключение с великолепным дизайном и визуальными эффектами", — пишет
критик о фильме.
Планировалось, что лента "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в российский прокат 14 апреля. Но в марте релиз перенесли
на неопределенный срок.