https://ria.ru/20220406/otpevanie-1782168901.html

Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского

Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий, назначенный временно... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:20

2022-04-06T15:20

2022-04-06T19:04

религия

вячеслав володин

владимир жириновский

россия

госдума рф

лдпр

умер владимир жириновский

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя фракции.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни."Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание", - рассказал Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20220406/proschanie-1782116385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав володин, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)