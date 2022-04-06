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Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220406/otpevanie-1782168901.html
Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского
Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий, назначенный временно... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:20
2022-04-06T19:04
религия
вячеслав володин
владимир жириновский
россия
госдума рф
лдпр
умер владимир жириновский
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя фракции.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни."Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание", - рассказал Слуцкий журналистам.
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вячеслав володин, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
15:20 06.04.2022 (обновлено: 19:04 06.04.2022)
 
Патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского

Слуцкий сообщил, что патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя фракции.
В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 15:56
Прощание с Жириновским пройдет в пятницу
"Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание", - рассказал Слуцкий журналистам.
 
РелигияВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийРоссияГосдума РФЛДПРУмер Владимир ЖириновскийРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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