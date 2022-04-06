https://ria.ru/20220406/neft-1782174978.html

Глава Минфина США оценила последствия полного запрета на нефть из России

Глава Минфина США оценила последствия полного запрета на нефть из России - РИА Новости, 07.04.2022

Глава Минфина США оценила последствия полного запрета на нефть из России

Полный запрет на импорт российской нефти привел бы к резкому росту цен, заявила министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T19:52

2022-04-06T19:52

2022-04-07T06:40

министерство финансов сша

экономика

сша

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цены на нефть

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Полный запрет на импорт российской нефти привел бы к резкому росту цен, заявила министр финансов Джанет Йеллен."Вопрос в том, что многие страны, особенно в Европе, зависят от этого, мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть", - сказала Йеллен в комитете палаты представителей.По словам Йеллен, разрабатывая санкции против РФ, США "хотели доставить столько боли России, сколько возможно, но также позаботиться о том, чтобы не было нежелательной боли для американцев и партнеров". Она подчеркнула, что если администрация США преуспеет в работе по убеждению нефтекомпаний страны в необходимости увеличить добычу, то санкции могут быть ужесточены. "Если мы преуспеем в этом, будет возможно ввести более жесткие ограничения в отношении России", - сказала Йеллен.

https://ria.ru/20220406/neftepererabotka-1782165498.html

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Владимир Лаврентьев

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