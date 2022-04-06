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В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае - РИА Новости, 06.04.2022
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В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае
В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае - РИА Новости, 06.04.2022
В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае
Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть, в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку, считает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:53
2022-04-06T10:53
общество
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть, в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней – с 1 по 10 число."Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.Он отметил, что на майские праздники люди смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть, пообщаться с близкими."Думаю, что к этому времени все ковидные ограничения в России будут сняты", - добавил сенатор.По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.Абрамов также отметил, что "коммерческие структуры смогут сами определить свой график работы в начале мая".
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общество, совет федерации рф, россия
10:53 06.04.2022
 
В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае

Сенатор Абрамов поддержал идею продлить нерабочие дни в мае

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть, в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней – с 1 по 10 число.
"Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.
Он отметил, что на майские праздники люди смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть, пообщаться с близкими.
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"Думаю, что к этому времени все ковидные ограничения в России будут сняты", - добавил сенатор.
По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.
Абрамов также отметил, что "коммерческие структуры смогут сами определить свой график работы в начале мая".
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