https://ria.ru/20220406/may-1782028496.html

В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае

В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае - РИА Новости, 06.04.2022

В Совфеде поддержали идею отдыхать десять дней в мае

Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть, в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку, считает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:53

2022-04-06T10:53

2022-04-06T10:53

общество

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть, в такие непростые времена гражданам нужно давать передышку, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней – с 1 по 10 число."Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.Он отметил, что на майские праздники люди смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть, пообщаться с близкими."Думаю, что к этому времени все ковидные ограничения в России будут сняты", - добавил сенатор.По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.Абрамов также отметил, что "коммерческие структуры смогут сами определить свой график работы в начале мая".

https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781810172.html

https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781936523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, совет федерации рф, россия