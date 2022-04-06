https://ria.ru/20220406/maski-1782007835.html

В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье

В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье - РИА Новости, 06.04.2022

В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных выступил с обращением о... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:26

2022-04-06T08:26

2022-04-06T08:26

распространение коронавируса

общество

юго-восточная азия

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg

ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Иркутской области, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных выступил с обращением о том, что отмена масочного режима в Приангарье преждевременна.В СМИ Иркутской области и соцсетях активно обсуждается тема о необходимости отмены в регионе масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Глава регионального Управления Роспотребнадзора посчитал необходимым прокомментировать ситуацию. Он отметил, что несмотря на значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране и регионе, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной и напряженной. Ухудшается эпидобстановка в Китае и других странах юго-восточной Азии."По результатам лабораторных исследований мы можем говорить о высоком распространении штамма "омикрон" в целом среди заболевших, а также среди лиц без клинических проявлений. В Иркутской области сохраняется высокий уровень недельной заболеваемости данной инфекцией, который в разы выше аналогичного периода прошлого года и выше средней заболеваемости по стране… Отмена масочного режима преждевременна и может привести к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в области", - говорится в сообщении.В марте в Иркутской области были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания, на проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, но с сохранением масочного режима как важной меры профилактики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kovipir-1781891536.html

юго-восточная азия

иркутская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, юго-восточная азия, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, китай