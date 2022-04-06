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В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье - РИА Новости, 06.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220406/maski-1782007835.html
В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье
В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье - РИА Новости, 06.04.2022
В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье
Главный государственный санитарный врач по Иркутской области, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных выступил с обращением о... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:26
2022-04-06T08:26
распространение коронавируса
общество
юго-восточная азия
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
китай
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Иркутской области, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных выступил с обращением о том, что отмена масочного режима в Приангарье преждевременна.В СМИ Иркутской области и соцсетях активно обсуждается тема о необходимости отмены в регионе масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Глава регионального Управления Роспотребнадзора посчитал необходимым прокомментировать ситуацию. Он отметил, что несмотря на значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране и регионе, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной и напряженной. Ухудшается эпидобстановка в Китае и других странах юго-восточной Азии."По результатам лабораторных исследований мы можем говорить о высоком распространении штамма "омикрон" в целом среди заболевших, а также среди лиц без клинических проявлений. В Иркутской области сохраняется высокий уровень недельной заболеваемости данной инфекцией, который в разы выше аналогичного периода прошлого года и выше средней заболеваемости по стране… Отмена масочного режима преждевременна и может привести к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в области", - говорится в сообщении.В марте в Иркутской области были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания, на проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, но с сохранением масочного режима как важной меры профилактики.
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юго-восточная азия
иркутская область
китай
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общество, юго-восточная азия, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, китай
08:26 06.04.2022
 
В Роспотребнадзоре выступили против отмены масочного режима в Приангарье

В Роспотребнадзоре считают отмену масочного режима в Приангарье преждевременной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство защитных масок
Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Главный государственный санитарный врач по Иркутской области, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных выступил с обращением о том, что отмена масочного режима в Приангарье преждевременна.
В СМИ Иркутской области и соцсетях активно обсуждается тема о необходимости отмены в регионе масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Глава регионального Управления Роспотребнадзора посчитал необходимым прокомментировать ситуацию. Он отметил, что несмотря на значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране и регионе, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной и напряженной. Ухудшается эпидобстановка в Китае и других странах юго-восточной Азии.
"По результатам лабораторных исследований мы можем говорить о высоком распространении штамма "омикрон" в целом среди заболевших, а также среди лиц без клинических проявлений. В Иркутской области сохраняется высокий уровень недельной заболеваемости данной инфекцией, который в разы выше аналогичного периода прошлого года и выше средней заболеваемости по стране… Отмена масочного режима преждевременна и может привести к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в области", - говорится в сообщении.
В марте в Иркутской области были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания, на проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, но с сохранением масочного режима как важной меры профилактики.
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Распространение коронавирусаОбществоЮго-Восточная АзияИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омикрон-штамм коронавирусаКитай
 
 
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