Пушилин назначил Константина Иващенко главой Мариуполя

Глава ДНР Пушилин назначил Константина Иващенко руководителем администрации Мариуполя
Ранее Иващенко был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Как заявило Минобороны России, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.