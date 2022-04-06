https://ria.ru/20220406/mariupol-1782168775.html

Пушилин назначил Константина Иващенко главой Мариуполя

Пушилин назначил Константина Иващенко главой Мариуполя - РИА Новости, 06.04.2022

Пушилин назначил Константина Иващенко главой Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Константина Иващенко руководителем администрации Мариуполя, сообщил штаб территориальной обороны республики со ссылкой на указ. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:04

2022-04-06T19:04

2022-04-06T20:02

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил Константина Иващенко руководителем администрации Мариуполя, сообщил штаб территориальной обороны республики со ссылкой на указ."Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя", — говорится в тексте документа. Он вступает в силу со дня подписания.Ранее Иващенко был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Как заявило Минобороны России, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220406/plennye-1782141627.html

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россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь