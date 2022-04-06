https://ria.ru/20220406/mariupol-1782067248.html

Чеченские бойцы вытеснили националистов с крупного продсклада в Мариуполе

Чеченские бойцы вытеснили националистов с крупного продсклада в Мариуполе - РИА Новости, 06.04.2022

Чеченские бойцы вытеснили националистов с крупного продсклада в Мариуполе

Чеченские бойцы вытеснили националистов из крупного продовольственного склада в Мариуполе, где они восполняли свой запас продуктов и воды, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:27

2022-04-06T13:27

2022-04-06T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 6 апр – РИА Новости. Чеченские бойцы вытеснили националистов из крупного продовольственного склада в Мариуполе, где они восполняли свой запас продуктов и воды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Чеченские бойцы вытеснили боевиков из крупного продовольственного склада в Мариуполе. Из данного хранилища националисты беспрепятственно восполняли свой запас продуктов и воды. Собственно, голодающим жителям одно приближение к складу грозило в лучшем случае пулевым ранением. Справедливость как всегда восторжествовала. После освобождения склада все содержимое было успешно роздано местному населению", - рассказал Кадыров в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр