https://ria.ru/20220406/mariupol-1782024512.html

Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов

Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов - РИА Новости, 06.04.2022

Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов

Минобороны России опубликовало видео, в котором жители Мариуполя рассказали о преступлениях против мирного населения украинских нацбатальонов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:30

2022-04-06T10:30

2022-04-06T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

донецк (днр)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, в котором жители Мариуполя рассказали о преступлениях против мирного населения украинских нацбатальонов.По свидетельствам мариупольцев, ВСУ использовали детские сады, школы и больницы для оборудования огневых точек и препятствовали выходу граждан по гуманитарным коридорам. Так, местный житель Алексей Аркадьевич рассказывает, что его ранили в ногу, когда он проходил мимо детсада, превращенного националистами в крепость.По словам жительницы Мариуполя, когда люди пытались выйти на мост, чтобы уйти из города, по ним стреляли снайперы. "Это были азовцы, с синими повязками. Скорее всего, именно они, потому что к тому времени в этом районе украинской армии уже давно не было", — отметила женщина.Елена Васильевна сообщает, что в соседнем с ней доме сидела женщина-снайпер, а также солдаты. Она утверждает, что украинские военные постоянно меняли позицию и бегали из дома в дом, а также стреляли в мирных жителей."Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу, стреляли прямо под ноги, ходили за водой — тоже стреляли под ноги. На хлебозаводе был колодец, и туда люди ходили. Расстреляли людей, прямо куски мяса валялись вокруг этих скважин", — свидетельствует горожанка.Она также заявила, что военные выстрелили в спину девочке и потребовали отнести ее в больницу, однако та умерла на месте.Мужчина рассказывает, что националисты заняли в больнице этаж отделения травматологии, установили гранатометы и начали стрелять. "Там людей, лежачих больных, было человек сорок. Мы вдвоем с другом спасали — вытаскивали этих людей в подвал. Просили — помогите нам. Они только улыбнулись и пошли дальше", — негодует житель, жена которого работала в госпитале.Он поблагодарил российских военных и военных ДНР за освобождение из подвала. "Но рядом еще один, где, наверно, 100 человек, в том числе дети и раненые. Нам вообще было сказано, что даем 15 минут на эвакуацию, тикайте кто куда хочет, а потом минируем все здание", — добавил он.Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Российские военнослужащие и Народная милиция ДНР оказывают помощь мирным жителям и организуют эвакуацию из города, в том числе на колесной бронетехнике. Людей выводят из подвалов и бомбоубежищ и доставляют в больницы и в лагеря беженцев, где их обеспечивают горячим питанием.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781841472.html

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Жители Мариуполя о снайперах, "Азове" и массовых расстрелах Минобороны России опубликовало видео, на котором жители Мариуполя рассказали, как украинские нацбатальоны оборудовали огневые точки в детских садах и больницах и стреляли по мирным жителям 2022-04-06T10:30 true PT3M27S

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Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецк (днр)