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Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/mariupol-1782024512.html
Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов
Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов - РИА Новости, 06.04.2022
Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов
Минобороны России опубликовало видео, в котором жители Мариуполя рассказали о преступлениях против мирного населения украинских нацбатальонов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:30
2022-04-06T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
донецк (днр)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, в котором жители Мариуполя рассказали о преступлениях против мирного населения украинских нацбатальонов.По свидетельствам мариупольцев, ВСУ использовали детские сады, школы и больницы для оборудования огневых точек и препятствовали выходу граждан по гуманитарным коридорам. Так, местный житель Алексей Аркадьевич рассказывает, что его ранили в ногу, когда он проходил мимо детсада, превращенного националистами в крепость.По словам жительницы Мариуполя, когда люди пытались выйти на мост, чтобы уйти из города, по ним стреляли снайперы. "Это были азовцы, с синими повязками. Скорее всего, именно они, потому что к тому времени в этом районе украинской армии уже давно не было", — отметила женщина.Елена Васильевна сообщает, что в соседнем с ней доме сидела женщина-снайпер, а также солдаты. Она утверждает, что украинские военные постоянно меняли позицию и бегали из дома в дом, а также стреляли в мирных жителей."Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу, стреляли прямо под ноги, ходили за водой — тоже стреляли под ноги. На хлебозаводе был колодец, и туда люди ходили. Расстреляли людей, прямо куски мяса валялись вокруг этих скважин", — свидетельствует горожанка.Она также заявила, что военные выстрелили в спину девочке и потребовали отнести ее в больницу, однако та умерла на месте.Мужчина рассказывает, что националисты заняли в больнице этаж отделения травматологии, установили гранатометы и начали стрелять. "Там людей, лежачих больных, было человек сорок. Мы вдвоем с другом спасали — вытаскивали этих людей в подвал. Просили — помогите нам. Они только улыбнулись и пошли дальше", — негодует житель, жена которого работала в госпитале.Он поблагодарил российских военных и военных ДНР за освобождение из подвала. "Но рядом еще один, где, наверно, 100 человек, в том числе дети и раненые. Нам вообще было сказано, что даем 15 минут на эвакуацию, тикайте кто куда хочет, а потом минируем все здание", — добавил он.Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Российские военнослужащие и Народная милиция ДНР оказывают помощь мирным жителям и организуют эвакуацию из города, в том числе на колесной бронетехнике. Людей выводят из подвалов и бомбоубежищ и доставляют в больницы и в лагеря беженцев, где их обеспечивают горячим питанием.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781841472.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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Жители Мариуполя о снайперах, "Азове" и массовых расстрелах
Минобороны России опубликовало видео, на котором жители Мариуполя рассказали, как украинские нацбатальоны оборудовали огневые точки в детских садах и больницах и стреляли по мирным жителям
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецк (днр)
10:30 06.04.2022 (обновлено: 12:52 06.04.2022)
 
Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов

Жители Мариуполя рассказали о преступлениях украинских нацбатов: расстреляли людей

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, в котором жители Мариуполя рассказали о преступлениях против мирного населения украинских нацбатальонов.
По свидетельствам мариупольцев, ВСУ использовали детские сады, школы и больницы для оборудования огневых точек и препятствовали выходу граждан по гуманитарным коридорам. Так, местный житель Алексей Аркадьевич рассказывает, что его ранили в ногу, когда он проходил мимо детсада, превращенного националистами в крепость.

"В последнее время украинские военные прятались по дворам жилых домов, провоцируя ответный огонь, чем ставили под угрозу жизни мирных жителей. Стреляли прямо из окон. Они просто выбрали удобную позицию, и все. Люди просили военных уйти, говорили, что готовы стать на колени, но от них только отмахивались", — говорит горожанин.

По словам жительницы Мариуполя, когда люди пытались выйти на мост, чтобы уйти из города, по ним стреляли снайперы. "Это были азовцы, с синими повязками. Скорее всего, именно они, потому что к тому времени в этом районе украинской армии уже давно не было", — отметила женщина.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Елена Васильевна сообщает, что в соседнем с ней доме сидела женщина-снайпер, а также солдаты. Она утверждает, что украинские военные постоянно меняли позицию и бегали из дома в дом, а также стреляли в мирных жителей.
"Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу, стреляли прямо под ноги, ходили за водой — тоже стреляли под ноги. На хлебозаводе был колодец, и туда люди ходили. Расстреляли людей, прямо куски мяса валялись вокруг этих скважин", — свидетельствует горожанка.
Она также заявила, что военные выстрелили в спину девочке и потребовали отнести ее в больницу, однако та умерла на месте.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

Женщины сортируют принятую у населения гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины в центре общественных объединений Советского района Новосибирска
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на одной из улиц в Новосибирске
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

Дети в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

Пожилые люди в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

Жители Мариуполя получают гуманитарную помощ
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина рассказывает, что националисты заняли в больнице этаж отделения травматологии, установили гранатометы и начали стрелять. "Там людей, лежачих больных, было человек сорок. Мы вдвоем с другом спасали — вытаскивали этих людей в подвал. Просили — помогите нам. Они только улыбнулись и пошли дальше", — негодует житель, жена которого работала в госпитале.
Он поблагодарил российских военных и военных ДНР за освобождение из подвала. "Но рядом еще один, где, наверно, 100 человек, в том числе дети и раненые. Нам вообще было сказано, что даем 15 минут на эвакуацию, тикайте кто куда хочет, а потом минируем все здание", — добавил он.
Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся несколько тысяч украинских боевиков, заявил в минувший вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Студентка из Крыма, попавшая в зону боевых действий, о событиях в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:08
Студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Российские военнослужащие и Народная милиция ДНР оказывают помощь мирным жителям и организуют эвакуацию из города, в том числе на колесной бронетехнике. Людей выводят из подвалов и бомбоубежищ и доставляют в больницы и в лагеря беженцев, где их обеспечивают горячим питанием.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис ПушилинДонецк (ДНР)
 
 
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