https://ria.ru/20220406/ldpr-1782101226.html

ЛДПР отложит решение организационных вопросов на 40 дней

ЛДПР отложит решение организационных вопросов на 40 дней - РИА Новости, 06.04.2022

ЛДПР отложит решение организационных вопросов на 40 дней

ЛДПР сосредоточится на вопросах, связанных с прощанием с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, остальное обсуждаться не будет как минимум 40 дней, заявил депутат РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:00

2022-04-06T15:00

2022-04-06T15:57

политика

лдпр

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР сосредоточится на вопросах, связанных с прощанием с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, остальное обсуждаться не будет как минимум 40 дней, заявил депутат ГД Леонид Слуцкий.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни."Сейчас мы говорим только об одном - достойное прощание с великим человеком и текущие, в том числе, организационные вопросы. Все остальное мы не будем сейчас обсуждать ни в каком формате в течении по крайней мере 40 дней", - подчеркнул Слуцкий.

2022

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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский

На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.

2022-04-06T15:00

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