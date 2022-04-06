https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html

Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов

Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов - РИА Новости, 06.04.2022

Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов

Вся туристическая инфраструктура, несмотря на закрытие ряда аэропортов на юге страны, продолжает работать в обычном режиме, наземного транспорта достаточно,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:39

2022-04-06T14:39

2022-04-06T14:39

туризм

туризм

элиста

анапа

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ржд

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635067_0:78:3104:1824_1920x0_80_0_0_59691d8168c212c8f0f3d4f829d3992f.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура, несмотря на закрытие ряда аэропортов на юге страны, продолжает работать в обычном режиме, наземного транспорта достаточно, активно идет подготовка к летнему сезону, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — написала она на своем Телеграм-канале.По словам главы Ростуризма, чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами, можно воспользоваться ближайшими работающими хабами. Далее оттуда стоит отправиться наземным транспортом. Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве.Режим "временного ограничения" полетов продлен еще на неделю, до 13 апреля, в 11 аэропортах: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила ранее в среду Росавиация.

https://ria.ru/20220406/polety-1782011517.html

элиста

анапа

белгород

брянск

воронеж

геленджик

краснодар

курск

липецк

ростов-на-дону

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, элиста, анапа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, новости - туризм, туристы, белгород, брянск, воронеж, геленджик, краснодар, курск, липецк, ростов-на-дону, симферополь, куда поехать, отдых на море, отели, аэропорты