https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html
Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов
Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов - РИА Новости, 06.04.2022
Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов
Вся туристическая инфраструктура, несмотря на закрытие ряда аэропортов на юге страны, продолжает работать в обычном режиме, наземного транспорта достаточно,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:39
2022-04-06T14:39
2022-04-06T14:39
туризм
туризм
элиста
анапа
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ржд
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635067_0:78:3104:1824_1920x0_80_0_0_59691d8168c212c8f0f3d4f829d3992f.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура, несмотря на закрытие ряда аэропортов на юге страны, продолжает работать в обычном режиме, наземного транспорта достаточно, активно идет подготовка к летнему сезону, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — написала она на своем Телеграм-канале.По словам главы Ростуризма, чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами, можно воспользоваться ближайшими работающими хабами. Далее оттуда стоит отправиться наземным транспортом. Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве.Режим "временного ограничения" полетов продлен еще на неделю, до 13 апреля, в 11 аэропортах: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила ранее в среду Росавиация.
https://ria.ru/20220406/polety-1782011517.html
элиста
анапа
белгород
брянск
воронеж
геленджик
краснодар
курск
липецк
ростов-на-дону
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6462ceaf13a2d4cecbf7a32288ef24c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, элиста, анапа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, новости - туризм, туристы, белгород, брянск, воронеж, геленджик, краснодар, курск, липецк, ростов-на-дону, симферополь, куда поехать, отдых на море, отели, аэропорты
Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов
Ростуризм рассказал, как принимают гостей курорты Юга России с закрытыми аэропортами