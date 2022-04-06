https://ria.ru/20220406/polety-1782011517.html

Ограничения полетов на Юге России продлили до 13 апреля

Ограничения полетов на Юге России продлили до 13 апреля - РИА Новости, 06.04.2022

Ограничения полетов на Юге России продлили до 13 апреля

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты южной и Центральной России. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:03

2022-04-06T09:03

2022-04-06T10:53

россия

курск

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты южной и Центральной России.Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Росавиация рекомендовала перевозчикам организовывать пассажирские рейсы по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ведомство ввело ограничения на полеты в южные и центральные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Аэропорты Краснодара и Анапы после введения временного запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которые затронуло решение об ограничении полетов.

https://ria.ru/20220331/kompensatsiya-1781153495.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курск, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм