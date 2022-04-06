09:03 06.04.2022 (обновлено: 10:53 06.04.2022)
Ограничения полетов на Юге России продлили до 13 апреля
Росавиация продлила до 13 апреля ограничение на полеты в аэропорты Юга России
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты южной и Центральной России.
"До 13 апреля 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Росавиация рекомендовала перевозчикам организовывать пассажирские рейсы по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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Ведомство ввело ограничения на полеты в южные и центральные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
Аэропорты Краснодара и Анапы после введения временного запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.
В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которые затронуло решение об ограничении полетов.