https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782035987.html
Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова
Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова - РИА Новости, 06.04.2022
Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что опасность распространения коронавируса сохраняется, попросила не пренебрегать профилактическими мерами. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:30
2022-04-06T11:30
2022-04-06T11:30
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что опасность распространения коронавируса сохраняется, попросила не пренебрегать профилактическими мерами."Прошу также не забывать, что тем не менее опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется. Мы с вами знаем, какие меры надо принимать, и прошу вас не пренебрегать этими профилактическими мерами, включая вакцинацию населения", - сказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.
https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: опасность распространения коронавируса сохраняется