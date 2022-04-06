https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782035987.html

Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова

Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова - РИА Новости, 06.04.2022

Опасность распространения коронавируса сохраняется, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что опасность распространения коронавируса сохраняется, попросила не пренебрегать профилактическими мерами. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:30

2022-04-06T11:30

2022-04-06T11:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что опасность распространения коронавируса сохраняется, попросила не пренебрегать профилактическими мерами."Прошу также не забывать, что тем не менее опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется. Мы с вами знаем, какие меры надо принимать, и прошу вас не пренебрегать этими профилактическими мерами, включая вакцинацию населения", - сказала она в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.

https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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