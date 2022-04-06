https://ria.ru/20220406/grib-1782052652.html

Китайские ученые обнаружили морской гриб, который активно разлагает пластик

Китайские ученые обнаружили морской гриб, который активно разлагает пластик - РИА Новости, 06.04.2022

Китайские ученые обнаружили морской гриб, который активно разлагает пластик

Китайские ученые обнаружили морской гриб, который активно разлагает пластик. Ученые из Института океанологии при Академии наук КНР сообщили: гриб за четыре... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:39

2022-04-06T12:39

2022-04-06T12:39

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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили морской гриб, который активно разлагает пластик. Ученые из Института океанологии при Академии наук КНР сообщили: гриб за четыре месяца разлагает практически любой пластик на 95%, а отдельные виды (полиэстер и полиуретан) – за две недели. При этом жизнедеятельность этого представителя царства грибов не наносит вреда окружающей среде.Новое открытие может стать решением масштабной проблемы загрязнения морей и океанов пластиковыми отходами. Сейчас в моря, по разным оценкам, ежегодно выбрасывается от 8 до 12,5 миллиона тонн пластика, который обеспечивает 80% от всех эмиссий твердых отходов в океаны. По прогнозу ученых, если такая ситуация сохранится, то к 2050 году общий вес пластиковых отходов в океане превысит вес всей океанской рыбы.Впрочем, пластик наносит огромный вред не только обитателям морских глубин. Практически одновременно с новостями об обнаружении морского "антипластикового гриба" мир облетели известия от голландских ученых: впервые доказано, что продукт пластикового загрязнения – микропластик – оседает не только в кишечнике человека, но и проникает в кровь, может накапливаться во многих органах, нанося существенный вред здоровью. Исследователи обнаружили микропластик в крови 80% из случайной выборки пациентов. Они не исключили, что этот вредный продукт может проникать даже в мозг человека. Картину наносимого человеческому организму вреда еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас понятно, что "проблемный статус" загрязнения пластиком повышается от разряда "птичку/рыбку жалко" до масштаба угрозы общественному здравоохранению.Вопрос создания "грибного щита" от пластикового загрязнения китайскими учеными прорабатывается уже много лет. Так, в 2017 году исследователи из КНР совершили уникальную и очень перспективную находку на одной из мусорных свалок Пакистана: это уже не морской, а "сухопутный" гриб, который питается пластиком, разлагая его. Впрочем, массовое применение представителей грибного царства для борьбы с пластиковым загрязнением требует дополнительных исследований. На это уйдет время, а соответствующие контрмеры нужно предпринимать уже сейчас. Власти Китая это прекрасно понимают, возведя борьбу с пластиком до уровня государственной политики. Показательно, что в плане социально-экономического развития КНР на 2022 год проблема пластиковых отходов упомянута трижды. Поставлена задача "продолжать борьбу с пластиковым загрязнением во всей цепочке от производства пластика до его утилизации".В этом отношении в КНР делается уже многое. Перво-наперво, страна избавилась от "импортного" пластика. С 2018 года Китай запретил импорт пластиковых отходов, которых до тех пор импортировал в объеме до 7,5 милллиона тонн ежегодно. Активно ведутся работы по широкому внедрению биоразлагаемого пластика. Несколько лет назад китайские ученые разработали новый вид пластика, который разлагается в морской воде за считанные дни. Новый материал немедленно запустили в производство.Дальше – больше: в 2019 году по пути отказа от пластика пошла китайская индустрия гостеприимства. Отели многих китайских городов убрали с полок одноразовые туалетные принадлежности – один из серьезных источников загрязнения окружающей среды пластиком. В КНР насчитывается 13-15 миллиона гостиничных номеров. При их загруженности на 50%, ежедневно по Китаю на свалку отправляется 6,5 миллиона комплектов одноразовых туалетных принадлежностей. Лидером борьбы с пластиковым загрязнением в Китае является курортный остров Хайнань. Там в 2020 году уже ввели запрет на продажи одноразовой тары из неразлагаемого пластика. Введен запрет на производство, продажу и использование пластиковых пакетов, стаканчиков, соломок и упаковок для еды. К 2025 году мораторий распространится на всю одноразовую продукцию из неразлагаемого пластика.В сентябре 2021 года министерство экологии и окружающей среды КНР обнародовало "дорожную карту" по борьбе с пластиковым загрязнением: его планируют свести к минимуму к 2025 году. План действий, в частности, предполагает отказ служб доставки еды от пластиковой тары, создание специальных индустриальных парков для переработки пластиковых отходов, а также более активную работу по очистке озер и прибрежных морских вод от накопившегося в них пластика.

https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html

https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html

https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html

китай

хайнань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, хайнань, экология