https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html

С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022

С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, сообщил журналистам губернатор Ростовской... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:51

2022-04-06T09:51

2022-04-06T09:51

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."С 2019 года гражданство РФ уже получили более 797 тысяч человек, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал он.С того времени на территории Ростовской области продолжают действовать пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства.В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html

https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии