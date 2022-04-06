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С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022
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С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России
С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022
С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России
Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, сообщил журналистам губернатор Ростовской... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:51
2022-04-06T09:51
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."С 2019 года гражданство РФ уже получили более 797 тысяч человек, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал он.С того времени на территории Ростовской области продолжают действовать пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства.В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html
https://ria.ru/20220328/sootechestvenniki-1780486981.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
09:51 06.04.2022
 
С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"С 2019 года гражданство РФ уже получили более 797 тысяч человек, проживающих в ДНР и ЛНР", - сказал он.
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:17
С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России
С того времени на территории Ростовской области продолжают действовать пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства.
В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 15:30
В ГД предложили давать гражданство живущим за рубежом соотечественникам
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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