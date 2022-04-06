Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес украинского журналиста Гордона в список террористов и экстремистов
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Национальная часть <...> Физические лица <...> Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.
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Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.