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Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 06.04.2022
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Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов
Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 06.04.2022
Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов
Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:46
2022-04-06T14:46
дмитрий гордон
россия
киев
следственный комитет россии (ск рф)
украина
в мире
журналистика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) &lt;...&gt; Национальная часть &lt;...&gt; Физические лица &lt;...&gt; Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.
https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html
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дмитрий гордон, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире, журналистика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
14:46 06.04.2022
 
Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Гордона в список террористов и экстремистов

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Национальная часть <...> Физические лица <...> Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.
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Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.
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Дмитрий ГордонРоссияКиевСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВ мирежурналистикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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