https://ria.ru/20220406/gordon-1782095465.html

Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 06.04.2022

Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:46

2022-04-06T14:46

2022-04-06T14:46

дмитрий гордон

россия

киев

следственный комитет россии (ск рф)

украина

в мире

журналистика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Национальная часть <...> Физические лица <...> Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.

https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782068742.html

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киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий гордон, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире, журналистика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)