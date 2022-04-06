https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782087485.html

Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для России, считают в Совфеде

Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для России, считают в Совфеде - РИА Новости, 06.04.2022

Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для России, считают в Совфеде

Решение руководства Финляндии о вступлении в НАТО стало бы стратегической ошибкой, сделало бы страну мишенью для ответных мер РФ, считает первый замглавы... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:12

2022-04-06T14:12

2022-04-06T14:27

нато

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финляндия

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение руководства Финляндии о вступлении в НАТО стало бы стратегической ошибкой, сделало бы страну мишенью для ответных мер РФ, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ранее в альянсе заявили, что Швеция и Финляндия могли бы стать членами организации."Швеция – самодостаточная страна, которая уютно себя чувствует в Европе", - сказал Джабаров в ходе брифинга в среду. Он отметил, что у этой страны нейтральный статус, однако она придерживается линии НАТО, в том числе на международных площадках."Если руководство Финляндии пойдет на это - это будет стратегическая ошибка", - сказал парламентарий. Он напомнил, что географически Финляндия и Россия являются странами-соседями: от Финляндии до Санкт-Петербурга несколько часов езды. "И Финляндия, которая благополучно развивалась все эти годы благодаря тесным торгово-экономическим связям с Россией, превратилась бы в мишень. Я думаю, это (была бы) страшная трагедия для всего финского народа", - подчеркнул Джабаров.Сенатор подчеркнул, что народ Финляндии прагматичный, умный. По мнению законодателя, вряд ли "финны сами подпишут карту на уничтожение своей страны". По его словам, сейчас Хельсинки может просто изучать различные мнения по этому вопросу.

https://ria.ru/20220331/finlyandiya-1781100175.html

https://ria.ru/20220326/poezda-1780245923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, финляндия, россия, совет федерации рф, владимир джабаров