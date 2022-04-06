https://ria.ru/20220406/finlyadniya-1782156627.html
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей" - РИА Новости, 06.04.2022
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"
Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:11
2022-04-06T18:11
2022-04-06T18:11
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нато
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно считать своеобразной кражей, внесудебным изъятием, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Такое впечатление, что вся Европа, не только ЕС и НАТО, сошла с ума. Она не особо даже задумывается над своими действиями. Сейчас произведениям искусства, принадлежащим России, не дают возможности вернуться на родину, в российские музеи", — сказал Цеков.По его мнению, Россия в этой ситуации должна действовать достаточно жестко — для начала предпринимать меры по линии МИД РФ и Минкультуры."Дальше могут быть предъявлены иски Финляндии", — считает он.Ранее таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию грузов с предметами искусства, данные меры связаны с введенными в отношении России санкциями.В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них — выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
https://ria.ru/20220406/kartiny-1782067344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, милан, финляндия, россия, государственный эрмитаж, нато, третьяковская галерея, музеи, выставки, музей востока (москва), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, япония
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"
В Совете Федерации назвали задержание российских картин в Финляндии внесудебным изъятием
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно считать своеобразной кражей, внесудебным изъятием, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Такое впечатление, что вся Европа, не только ЕС и НАТО, сошла с ума. Она не особо даже задумывается над своими действиями. Сейчас произведениям искусства, принадлежащим России, не дают возможности вернуться на родину, в российские музеи", — сказал Цеков.
По его мнению, Россия в этой ситуации должна действовать достаточно жестко — для начала предпринимать меры по линии МИД РФ и Минкультуры.
"Дальше могут быть предъявлены иски Финляндии", — считает он.
Ранее таможня Финляндии подтвердила
задержание направлявшихся в Россию грузов с предметами искусства, данные меры связаны с введенными в отношении России санкциями.
В понедельник Министерство культуры России сообщило
, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них — выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.