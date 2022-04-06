Рейтинг@Mail.ru
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей" - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220406/finlyadniya-1782156627.html
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей" - РИА Новости, 06.04.2022
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"
Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:11
2022-04-06T18:11
культура
новости культуры
милан
финляндия
россия
государственный эрмитаж
нато
третьяковская галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно считать своеобразной кражей, внесудебным изъятием, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Такое впечатление, что вся Европа, не только ЕС и НАТО, сошла с ума. Она не особо даже задумывается над своими действиями. Сейчас произведениям искусства, принадлежащим России, не дают возможности вернуться на родину, в российские музеи", — сказал Цеков.По его мнению, Россия в этой ситуации должна действовать достаточно жестко — для начала предпринимать меры по линии МИД РФ и Минкультуры."Дальше могут быть предъявлены иски Финляндии", — считает он.Ранее таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию грузов с предметами искусства, данные меры связаны с введенными в отношении России санкциями.В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них — выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
https://ria.ru/20220406/kartiny-1782067344.html
милан
финляндия
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, милан, финляндия, россия, государственный эрмитаж, нато, третьяковская галерея, музеи, выставки, музей востока (москва), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, япония
18:11 06.04.2022
 
В СФ назвали задержание российских картин в Финляндии "кражей"

В Совете Федерации назвали задержание российских картин в Финляндии внесудебным изъятием

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Задержание в Финляндии российских предметов искусства, которые предназначались к возвращению в российские музеи после участия в международных выставках, можно считать своеобразной кражей, внесудебным изъятием, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Такое впечатление, что вся Европа, не только ЕС и НАТО, сошла с ума. Она не особо даже задумывается над своими действиями. Сейчас произведениям искусства, принадлежащим России, не дают возможности вернуться на родину, в российские музеи", — сказал Цеков.
По его мнению, Россия в этой ситуации должна действовать достаточно жестко — для начала предпринимать меры по линии МИД РФ и Минкультуры.
"Дальше могут быть предъявлены иски Финляндии", — считает он.
Ранее таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию грузов с предметами искусства, данные меры связаны с введенными в отношении России санкциями.
В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них — выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:27Культура
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины
 
КультураНовости культурыМиланФинляндияРоссияГосударственный ЭрмитажНАТОТретьяковская галереяМузеиВыставкиМузей Востока (Москва)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала