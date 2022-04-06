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Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/iskusstvo-1782067694.html
Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства
Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства - РИА Новости, 06.04.2022
Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства
Таможня Финляндии подтвердила задержание российских предметов искусства на более чем 42 миллиона евро, внесенных в санкционные списки, рассказал в среду на... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:32
2022-04-06T13:32
культура
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новости культуры
финляндия
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государственный эрмитаж
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Таможня Финляндии подтвердила задержание российских предметов искусства на более чем 42 миллиона евро, внесенных в санкционные списки, рассказал в среду на пресс-конференции представитель таможни Сами Ракшит."В выходные были задержаны три груза предметов искусства. Стоимость первого груза заявлена ​​в размере 10 миллионов евро, второго – 26 миллионов евро, а третьего – более 6 миллионов евро… произведения искусства внесены в список экспортных санкций", - отметил Ракшит.По его словам, международное сотрудничество началось в понедельник.Таможня расследует данное дело как серьезное административное правонарушение, серьезное нарушение нормативных требований, поскольку стоимость транспортировки очень велика.В настоящее время предметы искусства находятся в Финляндии, их точное расположение не указывается в целях безопасности.В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них - выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
https://ria.ru/20220405/ermitazh-1781863925.html
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в мире, новости культуры, финляндия, россия, государственный эрмитаж
13:32 06.04.2022
 
Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства

Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства из санкционного списка

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoАвтомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия
Автомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Автомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Таможня Финляндии подтвердила задержание российских предметов искусства на более чем 42 миллиона евро, внесенных в санкционные списки, рассказал в среду на пресс-конференции представитель таможни Сами Ракшит.
"В выходные были задержаны три груза предметов искусства. Стоимость первого груза заявлена ​​в размере 10 миллионов евро, второго – 26 миллионов евро, а третьего – более 6 миллионов евро… произведения искусства внесены в список экспортных санкций", - отметил Ракшит.
По его словам, международное сотрудничество началось в понедельник.
Таможня расследует данное дело как серьезное административное правонарушение, серьезное нарушение нормативных требований, поскольку стоимость транспортировки очень велика.
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В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них - выставка "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась "Форма бесконечности". В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
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