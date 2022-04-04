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В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
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В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии
В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии - РИА Новости, 04.04.2022
В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии
Министерство культуры заявило, что картины, проходящие таможенный досмотр на границе Финляндии, не относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:04
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры заявило, что картины, проходящие таможенный досмотр на границе Финляндии, не относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Таможенную проверку проходят экспонаты с двух выставок в Италии, уточняют в Минкультуры. Первая из них — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии". Она проводилась Галерее Пьяцца Скала в Милане и завершилась 27 марта 2022 года. "В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина", — говорится в пресс-релизе.Вторая выставка – "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. Посетители могли увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств, поясняет пресс-служба. Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.
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новости культуры, выставки, музеи, музей востока (москва), государственный эрмитаж, louis vuitton, милан, париж, третьяковская галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, италия, япония
18:04 04.04.2022
 
В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии

Минкульт заявил, что среди экспонатов на финской таможне нет картин из коллекции Морозовых

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры заявило, что картины, проходящие таможенный досмотр на границе Финляндии, не относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Таможенную проверку проходят экспонаты с двух выставок в Италии, уточняют в Минкультуры. Первая из них — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии". Она проводилась Галерее Пьяцца Скала в Милане и завершилась 27 марта 2022 года.
"В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина", — говорится в пресс-релизе.
Вторая выставка – "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. Посетители могли увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

"Кроме того, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения из ГМИИ имени Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба", — добавляется в сообщении.

Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств, поясняет пресс-служба.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 17:15Культура
Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиМузей Востока (Москва)Государственный ЭрмитажLouis VuittonМиланПарижТретьяковская галереяГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИталияЯпония
 
 
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