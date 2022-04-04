https://ria.ru/20220404/vystavki-1781751606.html

В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии

В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии - РИА Новости, 04.04.2022

В Минкультуры рассказали, какие картины проверяют на таможне в Финляндии

Министерство культуры заявило, что картины, проходящие таможенный досмотр на границе Финляндии, не относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:04

2022-04-04T18:04

2022-04-04T18:04

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство культуры заявило, что картины, проходящие таможенный досмотр на границе Финляндии, не относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Таможенную проверку проходят экспонаты с двух выставок в Италии, уточняют в Минкультуры. Первая из них — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии". Она проводилась Галерее Пьяцца Скала в Милане и завершилась 27 марта 2022 года. "В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина", — говорится в пресс-релизе.Вторая выставка – "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. Посетители могли увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств, поясняет пресс-служба. Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.

https://ria.ru/20220404/kollektsiya-1781733701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, музей востока (москва), государственный эрмитаж, louis vuitton, милан, париж, третьяковская галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, италия, япония