Рейтинг@Mail.ru
"Просто замолчи": британцев разозлило обращение Джонсона на русском языке - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/dzhonson-1782048590.html
Джонсон заговорил по-русски и разозлил британцев
"Просто замолчи": британцев разозлило обращение Джонсона на русском языке - РИА Новости, 06.04.2022
Джонсон заговорил по-русски и разозлил британцев
Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам "искать правду" о ситуации на Украине после провокации в Буче. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:24
2022-04-06T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
ливия
украина
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам "искать правду" о ситуации на Украине после провокации в Буче.Среди прочего политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать "независимую информацию" о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил "иначе".Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране."Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать", — подчеркнула mary smith."Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!" — считает Itmakessense."Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?" — задался вопросом Prada."Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?" — возмутился ID3455678."Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение", — написал Truthbetold000."А что же тогда правда, Борис? Что именно Байдены делали на Украине? Правда как раз в том, что война идет уже восемь лет, но вы это заметили только тогда, когда Россия решила вмешаться и защитить свой народ", — отметил Ostef1."Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию", — подытожили читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/borrel-1782038330.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/politika-1781605672.html
россия
луганская народная республика
ливия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, луганская народная республика, ливия, украина, великобритания, борис джонсон
12:24 06.04.2022 (обновлено: 13:48 06.04.2022)
 
"Просто замолчи": британцев разозлило обращение Джонсона на русском языке

Читатели Daily Mail раскритиковали обращение Джонсона к россиянам из-за событий на Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам "искать правду" о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Среди прочего политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать "независимую информацию" о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил "иначе".
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 02:55
Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
"Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать", — подчеркнула mary smith.
"Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!" — считает Itmakessense.
"Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?" — задался вопросом Prada.
"Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?" — возмутился ID3455678.
"Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение", — написал Truthbetold000.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
11:44В мире
Боррель пояснил, зачем Европа продолжает вооружать Украину
"А что же тогда правда, Борис? Что именно Байдены делали на Украине? Правда как раз в том, что война идет уже восемь лет, но вы это заметили только тогда, когда Россия решила вмешаться и защитить свой народ", — отметил Ostef1.
"Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию", — подытожили читатели.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 07:40В мире
The Times: Джонсон попытается убедить Шольца усилить давление на Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛивияУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала