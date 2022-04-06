https://ria.ru/20220406/dzhonson-1782048590.html

Джонсон заговорил по-русски и разозлил британцев

"Просто замолчи": британцев разозлило обращение Джонсона на русском языке - РИА Новости, 06.04.2022

Джонсон заговорил по-русски и разозлил британцев

Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам "искать правду" о ситуации на Украине после провокации в Буче. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

2022-04-06T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

ливия

украина

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам "искать правду" о ситуации на Украине после провокации в Буче.Среди прочего политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать "независимую информацию" о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил "иначе".Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране."Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать", — подчеркнула mary smith."Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!" — считает Itmakessense."Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?" — задался вопросом Prada."Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?" — возмутился ID3455678."Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение", — написал Truthbetold000."А что же тогда правда, Борис? Что именно Байдены делали на Украине? Правда как раз в том, что война идет уже восемь лет, но вы это заметили только тогда, когда Россия решила вмешаться и защитить свой народ", — отметил Ostef1."Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию", — подытожили читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/borrel-1782038330.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/politika-1781605672.html

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Станислав Ванд

владимир путин, россия, луганская народная республика, ливия, украина, великобритания, борис джонсон