https://ria.ru/20220406/donetskiy-1782043030.html

Украинские войска выпустили по Донецкому десять снарядов из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецкому десять снарядов из "Града" - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска выпустили по Донецкому десять снарядов из "Града"

Украинские войска в среду утром выпустили по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике 10 снарядов из РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:02

2022-04-06T12:02

2022-04-06T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике 10 снарядов из РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.40 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (10 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, донбасс