https://ria.ru/20220406/dnr-1782038547.html

В Новотроицком в ДНР два человека погибли при обстреле украинскими войсками

В Новотроицком в ДНР два человека погибли при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.04.2022

В Новотроицком в ДНР два человека погибли при обстреле украинскими войсками

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике, погибли два человека, еще один получил ранения, сообщает штаб... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:44

2022-04-06T11:44

2022-04-06T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике, погибли два человека, еще один получил ранения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Новотроицком, в районе здания местной администрации, 2 человека погибли и еще 1 получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подробности уточняются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика