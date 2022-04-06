https://ria.ru/20220406/dnr-1782032147.html

В ДНР за 49 дней погибли 72 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за 49 дней погибли 72 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.04.2022

В ДНР за 49 дней погибли 72 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

За 49 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, ранены 1118, среди них 63 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:10

2022-04-06T11:10

2022-04-06T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. За 49 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, ранены 1118, среди них 63 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 49 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1118 мирных жителей (799 - с ранее освобожденной территории), в т.ч. 63 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.За этот период повреждено 1946 жилых домов, 504 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 29 медицинских учреждений, 71 образовательное учреждение, 116 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 265 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За 49 дней эскалации по территории Донецкой народной республики выпущено свыше 18,8 тысячи снарядов различного калибра, в том числе 24 ракеты "Точка-У", зафиксировано 1672 факта ведения огня со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 49 дней эскалации – с 17 февраля - зафиксировано 1672 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1491. Всего противником выпущено 18 838 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1759 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс