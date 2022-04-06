https://ria.ru/20220406/bespilotniki-1782016616.html
Украинские войска используют ударные беспилотники в Донбассе
Украинские войска используют ударные беспилотники в Донбассе - РИА Новости, 06.04.2022
Украинские войска используют ударные беспилотники в Донбассе
Украинские войска активно используют ударные беспилотники в Донбассе, в том числе в городе Попасная, на окраинах которого идут бои с силами Луганской народной... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:41
2022-04-06T09:41
2022-04-06T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
владимир путин
луганская народная республика
киев
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска активно используют ударные беспилотники в Донбассе, в том числе в городе Попасная, на окраинах которого идут бои с силами Луганской народной республики, рассказал РИА Новости оператор БПЛА, военнослужащий Народной милиции ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция по демилитаризации Украины идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."Противник использует беспилотники приблизительно так же, как и мы (для разведки – ред.), но у них еще есть ударные беспилотники с подвесами, иногда скидывают мины. Небольшие, но, тем не менее, приносящие потери в личном составе. У нас, к сожалению, таких нет, не применяем", - рассказал оператор беспилотника.Он пояснил, что с помощью БПЛА военнослужащие Народной милиции находят цель, а артиллеристы уже точечно ее уничтожают."Технику, укрепления, места базирования также сопровождают (беспилотниками – ред.) ударные группы для выявления сил противника, чтобы не было никаких неожиданностей. Заранее можно определить, где возможен противник, и заранее подготовиться. По крайней мере, хотя бы ждать, откуда можно получить удар, минимизируя потери и даже исключая их", - пояснил военнослужащий Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска используют ударные беспилотники в Донбассе
Военнослужащий ЛНР рассказал, что ВСУ активно используют ударные беспилотники в Донбассе
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска активно используют ударные беспилотники в Донбассе, в том числе в городе Попасная, на окраинах которого идут бои с силами Луганской народной республики, рассказал РИА Новости оператор БПЛА, военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
заявил, что военная операция по демилитаризации Украины
идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная
и Рубежное
.
"Противник использует беспилотники приблизительно так же, как и мы (для разведки – ред.), но у них еще есть ударные беспилотники с подвесами, иногда скидывают мины. Небольшие, но, тем не менее, приносящие потери в личном составе. У нас, к сожалению, таких нет, не применяем", - рассказал оператор беспилотника.
Он пояснил, что с помощью БПЛА военнослужащие Народной милиции находят цель, а артиллеристы уже точечно ее уничтожают.
"Технику, укрепления, места базирования также сопровождают (беспилотниками – ред.) ударные группы для выявления сил противника, чтобы не было никаких неожиданностей. Заранее можно определить, где возможен противник, и заранее подготовиться. По крайней мере, хотя бы ждать, откуда можно получить удар, минимизируя потери и даже исключая их", - пояснил военнослужащий Народной милиции.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области
Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева
остаются только города Северодонецк
и Лисичанск
, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.