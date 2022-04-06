https://ria.ru/20220406/avariynost-1782050023.html
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2022
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:28
2022-04-06T12:28
2022-04-06T12:28
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
рассказовский район
максим егоров
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
роман новиков
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ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы развития дорожного хозяйства региона и реализацию проектов на федеральной и региональной сети дорог, сообщила пресс-служба областного правительства.Также были рассмотрены меры, направленные на снижение аварийности в регионе. В 2022‒2024 годах на эти цели будут направлены федеральные средства в размере 131,6 миллиона рублей. Первостепенное значение в рамках этой трехлетней программы имеет увеличение полос движения.Стороны рассмотрели планы по модернизации федеральных трасс в субъекте. В 2022 году дорожные работы пройдут на 42 километрах дорог, из них 28 километров введут в эксплуатацию уже в нынешнем дорожно-строительном сезоне. Основной объект ‒ Северный обход Тамбова. Другой ключевой объект ‒ путепровод на границе Тамбовского и Рассказовского районов.Кроме того, стороны обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году привели в нормативное состояние более 82 километров дорог. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей, из них 531 миллионов ‒ средства федерального бюджета. В 2022 году благодаря нацпроекту в регионе в нормативное состояние приведут пять участков региональных трасс, четыре объекта на местных дорогах и четыре моста.На работы по нацпроекту в Тамбовской области в текущем году выделено почти 1,4 миллиарда рублей, в том числе порядка 333 миллионов рублей ‒ из федерального бюджета.
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбов, рассказовский район, максим егоров, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков
ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы развития дорожного хозяйства региона и реализацию проектов на федеральной и региональной сети дорог, сообщила пресс-служба областного правительства.
Также были рассмотрены меры, направленные на снижение аварийности в регионе. В 2022‒2024 годах на эти цели будут направлены федеральные средства в размере 131,6 миллиона рублей. Первостепенное значение в рамках этой трехлетней программы имеет увеличение полос движения.
"Комплексные мероприятия, связанные с расширением дорог с двух до четырех полос, обеспечивают снижение аварийности и смертности. Бесспорно, они являются для нас приоритетными, ведь лобовые столкновения на встречной полосе влекут за собой самое большое количество ДТП, которые приводят к фатальным последствиям. Прошу целевые мероприятия, направленные на ликвидацию очагов аварийности, более подробно рассматривать в рамках региональных комиссий по безопасности дорожного движения", ‒ подчеркнул Новиков.
Стороны рассмотрели планы по модернизации федеральных трасс в субъекте. В 2022 году дорожные работы пройдут на 42 километрах дорог, из них 28 километров введут в эксплуатацию уже в нынешнем дорожно-строительном сезоне. Основной объект ‒ Северный обход Тамбова
. Другой ключевой объект ‒ путепровод на границе Тамбовского и Рассказовского районов
.
"Ремонт и строительство дорог являются одним из приоритетов работы областной администрации. Через Тамбовскую область
проходит большое количество транзитного транспорта, поэтому своевременное восстановление дорожного полотна для нас особенно важно. Сейчас прорабатываем с коллегами из ФКУ Упрдор Москва – Волгоград
ключевые инфраструктурные решения на благо жителей нашего региона", ‒ отметил Егоров.
Кроме того, стороны обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году привели в нормативное состояние более 82 километров дорог. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей, из них 531 миллионов ‒ средства федерального бюджета. В 2022 году благодаря нацпроекту в регионе в нормативное состояние приведут пять участков региональных трасс, четыре объекта на местных дорогах и четыре моста.
На работы по нацпроекту в Тамбовской области в текущем году выделено почти 1,4 миллиарда рублей, в том числе порядка 333 миллионов рублей ‒ из федерального бюджета.