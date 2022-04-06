Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220406/avariynost-1782050023.html
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2022
В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:28
2022-04-06T12:28
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
рассказовский район
максим егоров
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
роман новиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы развития дорожного хозяйства региона и реализацию проектов на федеральной и региональной сети дорог, сообщила пресс-служба областного правительства.Также были рассмотрены меры, направленные на снижение аварийности в регионе. В 2022‒2024 годах на эти цели будут направлены федеральные средства в размере 131,6 миллиона рублей. Первостепенное значение в рамках этой трехлетней программы имеет увеличение полос движения.Стороны рассмотрели планы по модернизации федеральных трасс в субъекте. В 2022 году дорожные работы пройдут на 42 километрах дорог, из них 28 километров введут в эксплуатацию уже в нынешнем дорожно-строительном сезоне. Основной объект ‒ Северный обход Тамбова. Другой ключевой объект ‒ путепровод на границе Тамбовского и Рассказовского районов.Кроме того, стороны обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году привели в нормативное состояние более 82 километров дорог. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей, из них 531 миллионов ‒ средства федерального бюджета. В 2022 году благодаря нацпроекту в регионе в нормативное состояние приведут пять участков региональных трасс, четыре объекта на местных дорогах и четыре моста.На работы по нацпроекту в Тамбовской области в текущем году выделено почти 1,4 миллиарда рублей, в том числе порядка 333 миллионов рублей ‒ из федерального бюджета.​
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
тамбовская область
тамбов
рассказовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, тамбов, рассказовский район, максим егоров, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков
12:28 06.04.2022
 

В Тамбовской области на снижение аварийности направят 132 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече в понедельник обсудили перспективы развития дорожного хозяйства региона и реализацию проектов на федеральной и региональной сети дорог, сообщила пресс-служба областного правительства.
Также были рассмотрены меры, направленные на снижение аварийности в регионе. В 2022‒2024 годах на эти цели будут направлены федеральные средства в размере 131,6 миллиона рублей. Первостепенное значение в рамках этой трехлетней программы имеет увеличение полос движения.
"Комплексные мероприятия, связанные с расширением дорог с двух до четырех полос, обеспечивают снижение аварийности и смертности. Бесспорно, они являются для нас приоритетными, ведь лобовые столкновения на встречной полосе влекут за собой самое большое количество ДТП, которые приводят к фатальным последствиям. Прошу целевые мероприятия, направленные на ликвидацию очагов аварийности, более подробно рассматривать в рамках региональных комиссий по безопасности дорожного движения", ‒ подчеркнул Новиков.
Стороны рассмотрели планы по модернизации федеральных трасс в субъекте. В 2022 году дорожные работы пройдут на 42 километрах дорог, из них 28 километров введут в эксплуатацию уже в нынешнем дорожно-строительном сезоне. Основной объект ‒ Северный обход Тамбова. Другой ключевой объект ‒ путепровод на границе Тамбовского и Рассказовского районов.
"Ремонт и строительство дорог являются одним из приоритетов работы областной администрации. Через Тамбовскую область проходит большое количество транзитного транспорта, поэтому своевременное восстановление дорожного полотна для нас особенно важно. Сейчас прорабатываем с коллегами из ФКУ Упрдор Москва – Волгоград ключевые инфраструктурные решения на благо жителей нашего региона", ‒ отметил Егоров.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 21:42Тамбовская область
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
Кроме того, стороны обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году привели в нормативное состояние более 82 километров дорог. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей, из них 531 миллионов ‒ средства федерального бюджета. В 2022 году благодаря нацпроекту в регионе в нормативное состояние приведут пять участков региональных трасс, четыре объекта на местных дорогах и четыре моста.
На работы по нацпроекту в Тамбовской области в текущем году выделено почти 1,4 миллиарда рублей, в том числе порядка 333 миллионов рублей ‒ из федерального бюджета.
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовРассказовский районМаксим ЕгоровФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Роман Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала