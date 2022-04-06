https://ria.ru/20220406/aukus-1782011230.html

Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет

Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 06.04.2022

Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет

Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:00

2022-04-06T09:00

2022-04-06T09:00

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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Япония поддерживает действия AUKUS по дальнейшему укреплению сотрудничества в широком спектре областей, таких как безопасность и оборона, и считает их исполненными смысла. Япония по-прежнему будет укреплять взаимодействие в разных формах с важными партнерами - США, Австралией и Британией для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Мацуно.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781973778.html

япония

сша

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, великобритания, aukus