https://ria.ru/20220406/aukus-1782011230.html
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 06.04.2022
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет
Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:00
2022-04-06T09:00
2022-04-06T09:00
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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Япония поддерживает действия AUKUS по дальнейшему укреплению сотрудничества в широком спектре областей, таких как безопасность и оборона, и считает их исполненными смысла. Япония по-прежнему будет укреплять взаимодействие в разных формах с важными партнерами - США, Австралией и Британией для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Мацуно.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, великобритания, aukus
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет
Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет