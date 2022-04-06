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Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 06.04.2022
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Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 06.04.2022
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет
Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:00
2022-04-06T09:00
в мире
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сша
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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Япония поддерживает действия AUKUS по дальнейшему укреплению сотрудничества в широком спектре областей, таких как безопасность и оборона, и считает их исполненными смысла. Япония по-прежнему будет укреплять взаимодействие в разных формах с важными партнерами - США, Австралией и Британией для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Мацуно.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
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в мире, япония, сша, великобритания, aukus
09:00 06.04.2022
 
Япония приветствует решение стран AUKUS о разработке гиперзвуковых ракет

Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония приветствует решение стран AUKUS о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых ракет, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
"Япония поддерживает действия AUKUS по дальнейшему укреплению сотрудничества в широком спектре областей, таких как безопасность и оборона, и считает их исполненными смысла. Япония по-прежнему будет укреплять взаимодействие в разных формах с важными партнерами - США, Австралией и Британией для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Мацуно.
Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 20:12
США, Британия и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие
 
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