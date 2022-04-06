https://ria.ru/20220406/aeroport-1782001113.html

Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты

Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 06.04.2022

Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:37

2022-04-06T06:37

2022-04-06T10:36

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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта Алма-Аты, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, перелезший в темное время суток через ограждение аэропорта и пробежавшийся по перрону воздушной гавани. Видео сопровождается музыкой из фильма "Терминатор", в котором герой Арнольда Шварценеггера в аналогичном обличии впервые предстает перед зрителями."Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Алматы за административное правонарушение задержан мужчина 1997 года рождения. При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10 часов (21.10 мск 5 апреля - ред.), раздевшись догола, перелез через ограждение возле терминала местных прилетов аэропорта г. Алматы, побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в пресс-релизе.По информации полиции, при задержании подозреваемый вел себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение легкой степени.В отношении мужчины составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта.Административные материалы направлены в суд.

https://ria.ru/20220406/voditel-1781999579.html

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Максим Горбачев

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