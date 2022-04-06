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Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 06.04.2022
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Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты
Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 06.04.2022
Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты
Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:37
2022-04-06T10:36
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новости - туризм
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта Алма-Аты, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, перелезший в темное время суток через ограждение аэропорта и пробежавшийся по перрону воздушной гавани. Видео сопровождается музыкой из фильма "Терминатор", в котором герой Арнольда Шварценеггера в аналогичном обличии впервые предстает перед зрителями."Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Алматы за административное правонарушение задержан мужчина 1997 года рождения. При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10 часов (21.10 мск 5 апреля - ред.), раздевшись догола, перелез через ограждение возле терминала местных прилетов аэропорта г. Алматы, побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в пресс-релизе.По информации полиции, при задержании подозреваемый вел себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение легкой степени.В отношении мужчины составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта.Административные материалы направлены в суд.
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в мире, казахстан, новости - туризм
06:37 06.04.2022 (обновлено: 10:36 06.04.2022)
 
Пьяный голый мужчина проник на территорию аэропорта Алма-Аты

Пьяного голого мужчину задержали за проникновение на территорию аэропорта Алма-Аты

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Алма-Ате
Сотрудники полиции в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения и в голом виде проник на территорию аэропорта Алма-Аты, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, перелезший в темное время суток через ограждение аэропорта и пробежавшийся по перрону воздушной гавани. Видео сопровождается музыкой из фильма "Терминатор", в котором герой Арнольда Шварценеггера в аналогичном обличии впервые предстает перед зрителями.
"Сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Алматы за административное правонарушение задержан мужчина 1997 года рождения. При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10 часов (21.10 мск 5 апреля - ред.), раздевшись догола, перелез через ограждение возле терминала местных прилетов аэропорта г. Алматы, побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в пресс-релизе.
По информации полиции, при задержании подозреваемый вел себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение легкой степени.
В отношении мужчины составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проход без надлежащего разрешения по территории аэропорта.
Административные материалы направлены в суд.
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