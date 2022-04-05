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Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
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Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР
Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР
Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:30
2022-04-05T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР.Произошедшее там назвали "террористическими действиями", информацию о погибших и пострадавших уточняют.О подрыве цистерны, предположительно, с соляной кислотой в Рубежном, на окраинах которого продолжаются бои, ранее во вторник сообщил подполковник Народной милиции Андрей Марочко. По его данным, это сделали украинские военные, готовящиеся к отступлению.По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.Чтобы оправдать преступные действия ВСУ, украинские СМИ тиражируют лживую информацию о том, что к взрыву причастны подразделения ЛНР, подчеркнули в ведомстве.Завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Завод производил в числе прочего взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли.
https://ria.ru/20220322/polyanskiy-1779528437.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика
14:30 05.04.2022 (обновлено: 15:41 05.04.2022)
 
Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР

В ЛНР считают, что подрыв цистерн в Рубежном может привести к гибели мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРубежное
Рубежное - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР.
Произошедшее там назвали "террористическими действиями", информацию о погибших и пострадавших уточняют.
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О подрыве цистерны, предположительно, с соляной кислотой в Рубежном, на окраинах которого продолжаются бои, ранее во вторник сообщил подполковник Народной милиции Андрей Марочко. По его данным, это сделали украинские военные, готовящиеся к отступлению.
По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

"В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", — говорится в заявлении Народной милиции.

Чтобы оправдать преступные действия ВСУ, украинские СМИ тиражируют лживую информацию о том, что к взрыву причастны подразделения ЛНР, подчеркнули в ведомстве.
Завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Завод производил в числе прочего взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли.
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