14:30 05.04.2022 (обновлено: 15:41 05.04.2022)
Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР
В ЛНР считают, что подрыв цистерн в Рубежном может привести к гибели мирных жителей
Рубежное. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР.
Произошедшее там назвали "террористическими действиями", информацию о погибших и пострадавших уточняют.
О подрыве цистерны, предположительно, с соляной кислотой в Рубежном, на окраинах которого продолжаются бои, ранее во вторник сообщил подполковник Народной милиции Андрей Марочко. По его данным, это сделали украинские военные, готовящиеся к отступлению.
По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.
"В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", — говорится в заявлении Народной милиции.
Чтобы оправдать преступные действия ВСУ, украинские СМИ тиражируют лживую информацию о том, что к взрыву причастны подразделения ЛНР, подчеркнули в ведомстве.
Завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Завод производил в числе прочего взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли.