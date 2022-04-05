https://ria.ru/20220405/vzryv-1781894532.html

Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР

Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022

Взрыв в Рубежном может привести к многочисленным жертвам, заявили в ЛНР

Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:30

2022-04-05T14:30

2022-04-05T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили в Народной милиции ЛНР.Произошедшее там назвали "террористическими действиями", информацию о погибших и пострадавших уточняют.О подрыве цистерны, предположительно, с соляной кислотой в Рубежном, на окраинах которого продолжаются бои, ранее во вторник сообщил подполковник Народной милиции Андрей Марочко. По его данным, это сделали украинские военные, готовящиеся к отступлению.По информации ведомства, подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.Чтобы оправдать преступные действия ВСУ, украинские СМИ тиражируют лживую информацию о том, что к взрыву причастны подразделения ЛНР, подчеркнули в ведомстве.Завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Завод производил в числе прочего взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли.

https://ria.ru/20220322/polyanskiy-1779528437.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781864249.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рубежное, луганская народная республика