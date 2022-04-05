12:24 05.04.2022 (обновлено: 13:27 05.04.2022)
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном
Народная милиция ЛНР: ВСУ подорвали цистерну с химикатами на заводе "Заря" в Рубежном
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Завод "Заря" - лидирующее предприятие химической промышленности Украины, расположенное на южной окраине города Рубежное. На базе предприятия есть в том числе хранилища серной и азотной кислоты. Производство занималось в числе прочего, производством промышленных взрывчатых веществ и химических средств защиты растений.