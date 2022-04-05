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ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном
Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:24
2022-04-05T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
рубежное
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Завод "Заря" - лидирующее предприятие химической промышленности Украины, расположенное на южной окраине города Рубежное. На базе предприятия есть в том числе хранилища серной и азотной кислоты. Производство занималось в числе прочего, производством промышленных взрывчатых веществ и химических средств защиты растений.
https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html
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луганская народная республика, в мире, рубежное, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
12:24 05.04.2022 (обновлено: 13:27 05.04.2022)
 
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном

Народная милиция ЛНР: ВСУ подорвали цистерну с химикатами на заводе "Заря" в Рубежном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Завод "Заря" - лидирующее предприятие химической промышленности Украины, расположенное на южной окраине города Рубежное. На базе предприятия есть в том числе хранилища серной и азотной кислоты. Производство занималось в числе прочего, производством промышленных взрывчатых веществ и химических средств защиты растений.
Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Атака на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ миреРубежноеВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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