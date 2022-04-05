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ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном

ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном - РИА Новости, 05.04.2022

ВСУ подорвали цистерну в цехе завода "Заря" в Рубежном

Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:24

2022-04-05T12:24

2022-04-05T13:27

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой, в городе Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в строну освобожденной нами Кудряшовки", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Завод "Заря" - лидирующее предприятие химической промышленности Украины, расположенное на южной окраине города Рубежное. На базе предприятия есть в том числе хранилища серной и азотной кислоты. Производство занималось в числе прочего, производством промышленных взрывчатых веществ и химических средств защиты растений.

https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, рубежное, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр