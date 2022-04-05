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"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая - РИА Новости, 05.04.2022
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая
В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:02
2022-04-05T18:02
2022-04-05T18:02
тверская область
игорь руденя
тверская область
ленинград
день победы
общество
великая отечественная война (1941-1945)
днр
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ТВЕРЬ, 5 апр – РИА Новости. В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в Верхневолжье и относящихся к категории "дети войны".Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.В Тверской области в 2022 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68053 человека. В этом году, по решению Игоря Рудени, размер единовременной выплаты был увеличен.С 10 до 15 тысяч рублей увеличена выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.С 3 до 5 тысяч рублей увеличена единовременная выплата ко Дню Победы труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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