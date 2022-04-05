Рейтинг@Mail.ru
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781952838.html
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая - РИА Новости, 05.04.2022
"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая
В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:02
2022-04-05T18:02
тверская область
игорь руденя
тверская область
ленинград
день победы
общество
великая отечественная война (1941-1945)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
ТВЕРЬ, 5 апр – РИА Новости. В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в Верхневолжье и относящихся к категории "дети войны".Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.В Тверской области в 2022 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68053 человека. В этом году, по решению Игоря Рудени, размер единовременной выплаты был увеличен.С 10 до 15 тысяч рублей увеличена выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.С 3 до 5 тысяч рублей увеличена единовременная выплата ко Дню Победы труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220401/vyplaty-1781255319.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область, ленинград, день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945), днр, лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:02 05.04.2022
 

"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 5 апр – РИА Новости. В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в Верхневолжье и относящихся к категории "дети войны".
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.
В Тверской области в 2022 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68053 человека. В этом году, по решению Игоря Рудени, размер единовременной выплаты был увеличен.
С 10 до 15 тысяч рублей увеличена выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.
С 3 до 5 тысяч рублей увеличена единовременная выплата ко Дню Победы труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны, пояснили в пресс-службе.
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:39Тверская область
Руденя: в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЛенинградДень ПобедыОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)ДНРЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала