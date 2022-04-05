https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781952838.html

"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая

"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая - РИА Новости, 05.04.2022

"Дети войны", приехавшие из Украины в Верхневолжье, получат выплаты к 9 мая

В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:02

2022-04-05T18:02

2022-04-05T18:02

тверская область

игорь руденя

тверская область

ленинград

день победы

общество

великая отечественная война (1941-1945)

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

ТВЕРЬ, 5 апр – РИА Новости. В число получателей региональных единовременных выплат ко Дню Победы в Тверской области включены 26 вынужденных переселенцев из Украины, прибывших в Верхневолжье и относящихся к категории "дети войны".Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.В Тверской области в 2022 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68053 человека. В этом году, по решению Игоря Рудени, размер единовременной выплаты был увеличен.С 10 до 15 тысяч рублей увеличена выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак.С 3 до 5 тысяч рублей увеличена единовременная выплата ко Дню Победы труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220401/vyplaty-1781255319.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, ленинград, день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945), днр, лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию