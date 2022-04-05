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Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая
Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая - РИА Новости, 05.04.2022
Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая
Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:09
2022-04-05T13:09
2022-04-05T13:19
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.Выплата будет автоматической и поступит ветеранам на счет уже в начале мая без каких-либо заявлений. В Подмосковье на данный момент проживает более 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и бывшие несовершеннолетние узники фашизма выплату в 15 тысяч рублей", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
https://ria.ru/20220322/vyplata-1779464398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945)