https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781873513.html

Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая

Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая - РИА Новости, 05.04.2022

Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая

Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:09

2022-04-05T13:09

2022-04-05T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день победы

общество

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.Выплата будет автоматической и поступит ветеранам на счет уже в начале мая без каких-либо заявлений. В Подмосковье на данный момент проживает более 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и бывшие несовершеннолетние узники фашизма выплату в 15 тысяч рублей", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

https://ria.ru/20220322/vyplata-1779464398.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945)