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Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая - РИА Новости, 05.04.2022
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Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая
Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая - РИА Новости, 05.04.2022
Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая
Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:09
2022-04-05T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день победы
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.Выплата будет автоматической и поступит ветеранам на счет уже в начале мая без каких-либо заявлений. В Подмосковье на данный момент проживает более 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и бывшие несовершеннолетние узники фашизма выплату в 15 тысяч рублей", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
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московская область (подмосковье), день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945)
13:09 05.04.2022 (обновлено: 13:19 05.04.2022)
 

Ветераны в Подмосковье получат денежные выплаты к 9 Мая

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Проживающие в Московской области ветераны войны получат денежные выплаты до 25 тысяч рублей в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Выплата будет автоматической и поступит ветеранам на счет уже в начале мая без каких-либо заявлений. В Подмосковье на данный момент проживает более 38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и бывшие несовершеннолетние узники фашизма выплату в 15 тысяч рублей", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:38Новости Подмосковья
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День ПобедыОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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