https://ria.ru/20220405/vyborg-1781724990.html
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России - РИА Новости, 05.04.2022
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России
Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР.Путешествие занимает два дня: начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Выборг, Кронштадт и заканчивается снова в северной столице.В первый день участники посещают библиотеку Алвара Аалто, средневековую "Усадьбу Бюргера", башню Святого Олафа, костел святого Гиацинта, Старую ратушу, парк Монрепо и, конечно же, Выборгский замок. Во второй части — знакомятся с Кронштадтом.Экскурсионная составляющая разбавлена гастрономической: в программу включена дегустация кренделей, приготовленных по рецепту монахов-францисканцев, и ароматного глега — напитка из красного вина с пряностями.Обходится такое путешествие в семь тысяч рублей с человека (с завтраком). Но можно и сэкономить, приняв участие в акции с кешбэком (действует до 9 апреля): при оплате картой "Мир" на счет вернется 20 процентов от стоимости путевки.
https://ria.ru/20220404/goroda-1781624005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, выборг, санкт-петербург, кронштадт, кешбэк, туризм, туристы, цены, маршруты
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России
В АТОР рассказали, что включено в турмаршрут по Выборгу, получивший статус национального
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает
АТОР.
Путешествие занимает два дня: начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Выборг, Кронштадт и заканчивается снова в северной столице.
В первый день участники посещают библиотеку Алвара Аалто, средневековую "Усадьбу Бюргера", башню Святого Олафа, костел святого Гиацинта, Старую ратушу, парк Монрепо и, конечно же, Выборгский замок. Во второй части — знакомятся с Кронштадтом.
Экскурсионная составляющая разбавлена гастрономической: в программу включена дегустация кренделей, приготовленных по рецепту монахов-францисканцев, и ароматного глега — напитка из красного вина с пряностями.
Обходится такое путешествие в семь тысяч рублей с человека (с завтраком). Но можно и сэкономить, приняв участие в акции с кешбэком (действует до 9 апреля): при оплате картой "Мир" на счет вернется 20 процентов от стоимости путевки.