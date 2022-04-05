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В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220405/vyborg-1781724990.html
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России - РИА Новости, 05.04.2022
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России
Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
туризм
новости - туризм
выборг
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кронштадт
кешбэк
туризм
туристы
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР.Путешествие занимает два дня: начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Выборг, Кронштадт и заканчивается снова в северной столице.В первый день участники посещают библиотеку Алвара Аалто, средневековую "Усадьбу Бюргера", башню Святого Олафа, костел святого Гиацинта, Старую ратушу, парк Монрепо и, конечно же, Выборгский замок. Во второй части — знакомятся с Кронштадтом.Экскурсионная составляющая разбавлена гастрономической: в программу включена дегустация кренделей, приготовленных по рецепту монахов-францисканцев, и ароматного глега — напитка из красного вина с пряностями.Обходится такое путешествие в семь тысяч рублей с человека (с завтраком). Но можно и сэкономить, приняв участие в акции с кешбэком (действует до 9 апреля): при оплате картой "Мир" на счет вернется 20 процентов от стоимости путевки.
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новости - туризм, выборг, санкт-петербург, кронштадт, кешбэк, туризм, туристы, цены, маршруты
10:31 05.04.2022
 
В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России

В АТОР рассказали, что включено в турмаршрут по Выборгу, получивший статус национального

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПамятник основателю Выборгского замка шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону работы скульптора Вилле Валльгрена на площади Старой ратуши
Памятник основателю Выборгского замка шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону работы скульптора Вилле Валльгрена на площади Старой ратуши - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР.
Путешествие занимает два дня: начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Выборг, Кронштадт и заканчивается снова в северной столице.
В первый день участники посещают библиотеку Алвара Аалто, средневековую "Усадьбу Бюргера", башню Святого Олафа, костел святого Гиацинта, Старую ратушу, парк Монрепо и, конечно же, Выборгский замок. Во второй части — знакомятся с Кронштадтом.
Экскурсионная составляющая разбавлена гастрономической: в программу включена дегустация кренделей, приготовленных по рецепту монахов-францисканцев, и ароматного глега — напитка из красного вина с пряностями.
Обходится такое путешествие в семь тысяч рублей с человека (с завтраком). Но можно и сэкономить, приняв участие в акции с кешбэком (действует до 9 апреля): при оплате картой "Мир" на счет вернется 20 процентов от стоимости путевки.
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ТуризмНовости - ТуризмВыборгСанкт-ПетербургКронштадтКешбэкТуризмтуристыЦенымаршруты
 
 
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