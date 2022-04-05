https://ria.ru/20220405/vyborg-1781724990.html

В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России

В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России - РИА Новости, 05.04.2022

В АТОР рассказали, как провести европейские выходные в России

Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:31

2022-04-05T10:31

2022-04-05T10:31

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, что включено в тур по маршруту "Истории и тайны средневекового Выборга", получивший в этом году статус национального, сообщает АТОР.Путешествие занимает два дня: начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Выборг, Кронштадт и заканчивается снова в северной столице.В первый день участники посещают библиотеку Алвара Аалто, средневековую "Усадьбу Бюргера", башню Святого Олафа, костел святого Гиацинта, Старую ратушу, парк Монрепо и, конечно же, Выборгский замок. Во второй части — знакомятся с Кронштадтом.Экскурсионная составляющая разбавлена гастрономической: в программу включена дегустация кренделей, приготовленных по рецепту монахов-францисканцев, и ароматного глега — напитка из красного вина с пряностями.Обходится такое путешествие в семь тысяч рублей с человека (с завтраком). Но можно и сэкономить, приняв участие в акции с кешбэком (действует до 9 апреля): при оплате картой "Мир" на счет вернется 20 процентов от стоимости путевки.

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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