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Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды

Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды - РИА Новости, 05.04.2022

Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды

"Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:20

2022-04-05T03:20

2022-04-05T03:20

наука

антарктида

австралия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров после изучения этого явления.Он отметил, что зафиксированные явления не уникальны. На антарктических станциях около двух лет назад также фиксировался занос австралийской жары.При этом ученый отметил, что ранее "волны тепла" фиксировались лишь на прибрежных станциях. Резкое потепление внутри континента, наблюдаемое в этом году, отмечается впервые.В то же время он подчеркнул, что "в наших широтах эти "волны тепла" не будут заметны."Например, в Москве и Петербурге сейчас заметно холоднее, чем должно быть в конце марта - начале апреля", - заявил он.На российской антарктической станции "Восток", которая считается самым холодным местом на планете, 18 марта термометры показали минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. Это примерно на 15 градусов выше прежнего температурного рекорда для Центральной Антарктиды. В те же самые дни волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.

антарктида

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

антарктида, австралия