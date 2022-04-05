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Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды - РИА Новости, 05.04.2022
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Наука
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Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды
Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды - РИА Новости, 05.04.2022
Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды
"Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:20
2022-04-05T03:20
наука
антарктида
австралия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров после изучения этого явления.Он отметил, что зафиксированные явления не уникальны. На антарктических станциях около двух лет назад также фиксировался занос австралийской жары.При этом ученый отметил, что ранее "волны тепла" фиксировались лишь на прибрежных станциях. Резкое потепление внутри континента, наблюдаемое в этом году, отмечается впервые.В то же время он подчеркнул, что "в наших широтах эти "волны тепла" не будут заметны."Например, в Москве и Петербурге сейчас заметно холоднее, чем должно быть в конце марта - начале апреля", - заявил он.На российской антарктической станции "Восток", которая считается самым холодным местом на планете, 18 марта термометры показали минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. Это примерно на 15 градусов выше прежнего температурного рекорда для Центральной Антарктиды. В те же самые дни волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.
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антарктида, австралия
03:20 05.04.2022
 
Ученый: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды

Исследователь Макаров: "волна тепла" впервые добралась до центральной части Антарктиды

© РИА Новости / Никита Назаров / Перейти в фотобанкАнтарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Никита Назаров
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Антарктида
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Волна тепла" из Австралии стала причиной резкого - на 40 градусов - потепления Центральной Антарктиды, которое было зафиксировано 18 марта, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров после изучения этого явления.
"Ученые называют такие явления "волнами тепла", они довольно распространены в Австралии, но впервые такая "волна" добралась до центральной части Антарктиды – за тысячу километров от побережья. Это безусловно маркер изменения климата, и ученые не оставят его без внимания", - сказал Макаров.
Он отметил, что зафиксированные явления не уникальны. На антарктических станциях около двух лет назад также фиксировался занос австралийской жары.
При этом ученый отметил, что ранее "волны тепла" фиксировались лишь на прибрежных станциях. Резкое потепление внутри континента, наблюдаемое в этом году, отмечается впервые.
В то же время он подчеркнул, что "в наших широтах эти "волны тепла" не будут заметны.
"Например, в Москве и Петербурге сейчас заметно холоднее, чем должно быть в конце марта - начале апреля", - заявил он.
На российской антарктической станции "Восток", которая считается самым холодным местом на планете, 18 марта термометры показали минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. Это примерно на 15 градусов выше прежнего температурного рекорда для Центральной Антарктиды. В те же самые дни волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.
 
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