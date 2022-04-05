https://ria.ru/20220405/utechka-1781847288.html
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 05.04.2022
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
Минцифры предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:34
2022-04-05T11:34
2022-04-05T12:46
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
максут шадаев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минцифры предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев."Мы будем просить в этом году, совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой", — сказал он.По его словам, уже есть иностранная практика, где штрафы исчисляются десятками миллионов долларов, если это чувствительные данные.Ранее в интернет утекли телефоны клиентов сервиса "Яндекс.Еда", а также информация об их заказах. В компании причиной произошедшего назвали недобросовестные действия сотрудников и заявили, что ужесточили доступ к таким данным.
https://ria.ru/20220323/dannye-1779605712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), максут шадаев
11:34 05.04.2022 (обновлено: 12:46 05.04.2022)
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных