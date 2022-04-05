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В Совете Федерации предупредили о риске самораспада Украины - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781955237.html
В Совете Федерации предупредили о риске самораспада Украины
В Совете Федерации предупредили о риске самораспада Украины - РИА Новости, 05.04.2022
В Совете Федерации предупредили о риске самораспада Украины
Украина может однажды оказаться в ситуации самораспада, если сами жители страны не смогут найти общего языка между собой, считает вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:11
2022-04-05T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина может однажды оказаться в ситуации самораспада, если сами жители страны не смогут найти общего языка между собой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Отвечаю на ваш вопрос - что будет дальше? Либо на Украине произойдет переключение мозгов и украинцы наконец-то поймут, что их судьба, их будущее связано с обеспечением межнационального мира, гармонии и возможности всем территориям Украины, какой бы она ни была, проживать вместе, чтобы каждому отдельно взятому человеку было в равной степени комфортно. Чтобы у каждого были равные степени для самореализации, для развития, для карьеры, для семьи, для памяти", - сказал Косачев во вторник в ходе общения со студентами.Либо это произойдет, либо Украина так и будет продолжать саморазрушаться, считает сенатор. "Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины... которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой", - заключил Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781039376.html
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
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в мире, россия, украина, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
18:11 05.04.2022
 
В Совете Федерации предупредили о риске самораспада Украины

Сенатор Косачев предупредил о самораспаде Украины, если ее жители не договорятся

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Константин Косачев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина может однажды оказаться в ситуации самораспада, если сами жители страны не смогут найти общего языка между собой, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Отвечаю на ваш вопрос - что будет дальше? Либо на Украине произойдет переключение мозгов и украинцы наконец-то поймут, что их судьба, их будущее связано с обеспечением межнационального мира, гармонии и возможности всем территориям Украины, какой бы она ни была, проживать вместе, чтобы каждому отдельно взятому человеку было в равной степени комфортно. Чтобы у каждого были равные степени для самореализации, для развития, для карьеры, для семьи, для памяти", - сказал Косачев во вторник в ходе общения со студентами.
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Либо это произойдет, либо Украина так и будет продолжать саморазрушаться, считает сенатор. "Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины... которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела. Потому что сами украинцы не смогут, возможно, найти общего языка между собой", - заключил Косачев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФКонстантин КосачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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