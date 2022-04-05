https://ria.ru/20220405/ukraina-1781906465.html
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг
НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:22
2022-04-05T15:22
2022-04-05T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
россия
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса."НАТО оказывала и оказывает сейчас поддержку Украине… Продолжит оказывать поддержку, поскольку то, что мы видим, абсолютно неприемлемо… В остальном – за правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины - остается решение, какие условия мира они принимают", - сообщил он.
https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия, ситуация в днр и лнр
15:22 05.04.2022 (обновлено: 15:43 05.04.2022)
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг призвал Украину саму определять условия мира с Россией