Рейтинг@Mail.ru
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781906465.html
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг
НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:22
2022-04-05T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса."НАТО оказывала и оказывает сейчас поддержку Украине… Продолжит оказывать поддержку, поскольку то, что мы видим, абсолютно неприемлемо… В остальном – за правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины - остается решение, какие условия мира они принимают", - сообщил он.
https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия, ситуация в днр и лнр
15:22 05.04.2022 (обновлено: 15:43 05.04.2022)
 
Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг призвал Украину саму определять условия мира с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса.
"НАТО оказывала и оказывает сейчас поддержку Украине… Продолжит оказывать поддержку, поскольку то, что мы видим, абсолютно неприемлемо… В остальном – за правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины - остается решение, какие условия мира они принимают", - сообщил он.
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе в 2021 году - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 14:21
Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала