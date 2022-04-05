https://ria.ru/20220405/ukraina-1781906465.html

Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг

Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.04.2022

Украина сама должна определять условия мира с Россией, заявил Столтенберг

НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:22

2022-04-05T15:22

2022-04-05T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

россия

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. НАТО оказывает поддержку Украине, но условия мира с РФ Киев должен определять сам, заявил генсек Йенс Столтенберг накануне заседания глав МИД стран альянса."НАТО оказывала и оказывает сейчас поддержку Украине… Продолжит оказывать поддержку, поскольку то, что мы видим, абсолютно неприемлемо… В остальном – за правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины - остается решение, какие условия мира они принимают", - сообщил он.

https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия, ситуация в днр и лнр