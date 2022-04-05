https://ria.ru/20220405/twitter-1781910658.html

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter - РИА Новости, 05.04.2022

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, о владении 9,2% акций которого он... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:39

2022-04-05T15:39

2022-04-05T16:10

twitter

технологии

илон маск

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, о владении 9,2% акций которого он сообщил накануне, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC)."Компания назначит Маска членом совета директоров в качестве директора класса II со сроком полномочий, истекающим на годовом собрании акционеров компании в 2024 году", - говорится в сообщении.Процесс включения Маска в совет директоров займет 90 дней. Кроме того, в течение срока пребывания в совете доля Маска в компании не сможет быть выше 14,9% акций."Добро пожаловать, Илон! Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет (директоров - ред.)", - написал глава компании Параг Агравал в Twitter, уточнив, что беседа с Маском дала понять, что он "принесет большую пользу" компании.

https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html

https://ria.ru/20220405/twitter-1781815731.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, технологии, илон маск, в мире, сша