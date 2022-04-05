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Илон Маск войдет в совет директоров Twitter - РИА Новости, 05.04.2022
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Илон Маск войдет в совет директоров Twitter
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter - РИА Новости, 05.04.2022
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, о владении 9,2% акций которого он... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:39
2022-04-05T16:10
twitter
технологии
илон маск
в мире
сша
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, о владении 9,2% акций которого он сообщил накануне, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC)."Компания назначит Маска членом совета директоров в качестве директора класса II со сроком полномочий, истекающим на годовом собрании акционеров компании в 2024 году", - говорится в сообщении.Процесс включения Маска в совет директоров займет 90 дней. Кроме того, в течение срока пребывания в совете доля Маска в компании не сможет быть выше 14,9% акций."Добро пожаловать, Илон! Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет (директоров - ред.)", - написал глава компании Параг Агравал в Twitter, уточнив, что беседа с Маском дала понять, что он "принесет большую пользу" компании.
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twitter, технологии, илон маск, в мире, сша
15:39 05.04.2022 (обновлено: 16:10 05.04.2022)
 
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Американский предприниматель Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, о владении 9,2% акций которого он сообщил накануне, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).
"Компания назначит Маска членом совета директоров в качестве директора класса II со сроком полномочий, истекающим на годовом собрании акционеров компании в 2024 году", - говорится в сообщении.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Процесс включения Маска в совет директоров займет 90 дней. Кроме того, в течение срока пребывания в совете доля Маска в компании не сможет быть выше 14,9% акций.
"Добро пожаловать, Илон! Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет (директоров - ред.)", - написал глава компании Параг Агравал в Twitter, уточнив, что беседа с Маском дала понять, что он "принесет большую пользу" компании.
Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Маск спросил у пользователей Twitter, нужна ли им кнопка редактирования
 
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