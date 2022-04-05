https://ria.ru/20220405/trudoustroystvo-1781970733.html
Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна
Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна - РИА Новости, 05.04.2022
Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна
С начала года 1764 жителя Ленинградской области нашли новую работу с помощью службы занятости населения и почти половина из них трудоустроились в марте, что... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:57
2022-04-05T19:57
2022-04-05T19:57
ленинградская область
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. С начала года 1764 жителя Ленинградской области нашли новую работу с помощью службы занятости населения и почти половина из них трудоустроились в марте, что говорит о стабильной ситуации на региональном рынке труда, сообщила председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.По ее словам, в первый весенний месяц в Ленобласти были трудоустроены 814 человек. В базе региональной биржи труда 57,3 тысячи вакансий в различных сферах, 80% из них по рабочим профессиям, 20% ― по профессиям служащих.Также она уточнила, что более ста жителей Ленинградской области с начала года подали заявки на профессиональное обучение в рамках нацпроекта "Демография". В этом году получить новые знания смогут пенсионеры и люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декретном отпуске, неработающие мамы детей в возрасте до семи лет. Отдельный акцент в 2022 году сделан на обучение молодежи в возрасте до 35 лет.
https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779578086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. С начала года 1764 жителя Ленинградской области нашли новую работу с помощью службы занятости населения и почти половина из них трудоустроились в марте, что говорит о стабильной ситуации на региональном рынке труда, сообщила председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.
По ее словам, в первый весенний месяц в Ленобласти были трудоустроены 814 человек. В базе региональной биржи труда 57,3 тысячи вакансий в различных сферах, 80% из них по рабочим профессиям, 20% ― по профессиям служащих.
"В настоящее время ситуация на рынке труда стабильна. Темпы трудоустройства не снижаются. Разработан пакет федеральных и региональных мер поддержки для работников, находящихся под риском увольнения ― здесь и временные и общественные работы, и опережающее профессиональное обучение, и компенсация заработной платы работодателям", ― отметила Астратова.
Также она уточнила, что более ста жителей Ленинградской области
с начала года подали заявки на профессиональное обучение в рамках нацпроекта "Демография". В этом году получить новые знания смогут пенсионеры и люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декретном отпуске, неработающие мамы детей в возрасте до семи лет. Отдельный акцент в 2022 году сделан на обучение молодежи в возрасте до 35 лет.