https://ria.ru/20220405/trudoustroystvo-1781970733.html

Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна

Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна - РИА Новости, 05.04.2022

Власти Ленобласти: ситуация на рынке труда в регионе стабильна

С начала года 1764 жителя Ленинградской области нашли новую работу с помощью службы занятости населения и почти половина из них трудоустроились в марте, что... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:57

2022-04-05T19:57

2022-04-05T19:57

ленинградская область

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. С начала года 1764 жителя Ленинградской области нашли новую работу с помощью службы занятости населения и почти половина из них трудоустроились в марте, что говорит о стабильной ситуации на региональном рынке труда, сообщила председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.По ее словам, в первый весенний месяц в Ленобласти были трудоустроены 814 человек. В базе региональной биржи труда 57,3 тысячи вакансий в различных сферах, 80% из них по рабочим профессиям, 20% ― по профессиям служащих.Также она уточнила, что более ста жителей Ленинградской области с начала года подали заявки на профессиональное обучение в рамках нацпроекта "Демография". В этом году получить новые знания смогут пенсионеры и люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декретном отпуске, неработающие мамы детей в возрасте до семи лет. Отдельный акцент в 2022 году сделан на обучение молодежи в возрасте до 35 лет.

https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779578086.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество