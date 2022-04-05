https://ria.ru/20220405/stanislavov-1781837933.html

Евгений Станиславов: оснований не доверять руководству Венгрии нет

Евгений Станиславов: оснований не доверять руководству Венгрии нет - РИА Новости, 05.04.2022

Евгений Станиславов: оснований не доверять руководству Венгрии нет

Правящий альянс под руководством Виктора Орбана одержал очередную победу на выборах в венгерский парламент. До сих пор под его руководством страна... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:00

2022-04-05T12:00

2022-04-05T12:00

интервью

виктор орбан

дмитрий кулеба

петер сийярто

будапешт

оренбургская область

россия

газпром экспорт

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Правящий альянс под руководством Виктора Орбана одержал очередную победу на выборах в венгерский парламент. До сих пор под его руководством страна придерживалась прагматического курса в отношениях с Россией. Стоит ли ждать изменений, пытались ли Украина и другие страны повлиять на выборы, что ждет совместные с РФ проекты, и есть ли в стране проявления русофобии – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.— По итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в феврале было заявлено о пяти направлениях российско-венгерского сотрудничества, в числе которых строительство АЭС "Пакш". Будет ли Венгрия в текущих условиях проявлять инициативу по сохранению контрактов и завершению строительства в срок?— Действительно, по итогам состоявшихся 1 февраля в Москве переговоров между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном были выделены следующие ключевые векторы двустороннего сотрудничества: энергетика, промышленность, здравоохранение, продовольственный сектор и транспортно-логистические связи. Сооружение двух новых блоков АЭС "Пакш" по праву считается флагманским проектом в области энергетики. В настоящее же время Венгерское Национальное управление по атомной энергии завершает оценку предоставленной подрядчиком технической документации; надеемся, что скоро все необходимые на данном этапе разрешения будут получены.Само руководство Венгрии неоднократно заявляло о том, что без атомной энергетики, доля которой в энергетическом балансе сейчас составляет порядка 52%, обеспечить устойчивость экономики и энергоснабжение частных домохозяйств, тем более по ценам, которые в Венгрии одни из самых низких в Европе, попросту невозможно. К тому же, и об этом также говорят публично, мирный атом играет ключевую роль в достижении стратегических целей страны в области защиты климата. С учетом этого, полагаю, что правительство Венгрии, которое будет сформировано по итогам только что состоявшихся выборов, сохранит заинтересованность в реализации нашего крупнейшего двустороннего проекта, который, ко всему прочему, финансируется на выгодных условиях за счет предоставленного Российской Федерацией государственного кредита. Не стоит забывать, что сооружение новых блоков является еще и важным фактором, оказывающим стимулирующее влияние на развитие всей экономики Венгрии. Контрактом предусмотрена высокая степень локализации: местный малый и средний бизнес привлекается к выполнению подрядных работ, создаются дополнительные рабочие места, строятся подъездные пути, мосты, автотрассы.Не буду скрывать: череда новых санкционных ограничений со стороны есовского Брюсселя, к которым Венгрия была вынуждена присоединиться, не способствует созданию благоприятных условий для успешной и своевременной реализации проекта. Потребуется определенная адаптация хода его реализации с учетом новых реалий, но это все – решаемые вопросы, поскольку мы ощущаем и у венгерской, и российской сторон контракта нацеленность на конечный результат, отвечающий взаимным интересам.— В ходе предвыборной кампании Виктор Орбан неоднократно заявлял, что санкции против поставок газа и нефти из России – это "красная линия" для Венгрии. По вашему мнению, могут ли измениться позиции Венгрии по прошествии выборов?— Я так не думаю; для этого просто нет никаких оснований, тем более учитывая итоги выборов. На протяжении всей предвыборной кампании правящая коалиция партий Фидес-ХДНП ясно давала понять, что сотрудничество Венгрии с Россией в сфере энергетики не должно подпадать под санкции, поскольку это жизненно важно для экономики страны и благополучия ее граждан. "Красная линия" состоит в том, без российских энергетических ресурсов экономика Венгрии попросту окажется парализованной. Здесь надо отметить, что речь идет не только о поставках природного газа и нефти, которые составляют около 80% и 55% общего венгерского импорта этих энергоресурсов соответственно, но также и о реализации уже упомянутого проекта АЭС "Пакш-2". Правительство Венгрии рассматривает все типы энергетического сотрудничества с Россией, что называется, одним блоком, включая в него и поставки газа, и нефти, и ядерного топлива для действующей АЭС, и разработку венгерским концерном МОЛ нефтегазового месторождения в Оренбургской области.Правительству Венгрии удавалось успешно выдерживать то неприкрытое давление, которое оказывалось на него со стороны Вашингтона, Брюсселя и ряда европейских столиц с целью заставить его примкнуть к санкционному лагерю ЕС, ратующему за отказ от российских энергоносителей в полной мере. К этой когорте присоединились даже некоторые партнеры Венгрии по "Вышеградской четверке", которые раньше действовали всегда заодно. А буквально перед самыми выборами, и, как выясняется, с подачи венгерской оппозиции, к этому добавилось "морализаторство" киевского режима, причем, на мой взгляд, весьма недальновидное и исполненное в крайне непрофессиональной, я бы сказал, в неуклюже грубой манере.Если на этапе непростой для правящей коалиции предвыборной кампании, кабинет Виктора Орбана держал этот "удар", то я не вижу повода после ее успешного завершения новому правительству действовать как-то иначе.— После объявления о переводе расчетов за газ на российскую валюту многие страны Европы заявили об отказе расплачиваться по новым правилам. Поступали ли сигналы от венгерских властей о том, что они оплачивать готовы, ведутся ли переговоры о переходе на рубли? Или, может, Россия готова пойти навстречу Венгрии и оставить расчеты в валюте, учитывая недавно подписанный долгосрочный контракт?— Президентом России подписан Указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", который подлежит исполнению независимо от того, что хотят или не хотят недружественные нам страны, круг которых определен в соответствии с распоряжением правительства России от 5 марта 2022 года. Венгрия, присоединившаяся к европейским санкциям против России, входит в их число. Мне неизвестно о том, чтобы венгерское правительство каким-либо образом комментировало решение о переводе расчетов в рубли. Но я знаю, что между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала упомянутый долгосрочный контракт с "Газпром экспортом", эти вопросы обсуждаются. Исхожу из того, что как только стороны контракта посчитают это возможным, они объявят об итогах этих консультаций.От себя добавлю, что предложенная Россией схема представляется весьма комфортной для импортеров, и звучащие из ряда европейский столиц громкие заявления о ее неприятии – это, скорее, проявление свойственного современной Европе "стадного чувства политической целесообразности", а не рациональное и продуманное решение. Но сейчас в Европе наделано много всего такого, что разумным и рациональным не назовешь, поэтому я поостерегусь от каких-либо прогнозов в отношении реакции Брюсселя и ряда русофобски настроенных столиц.— Ранее в Венгрии заявляли, что Украина пытается вмешиваться в предвыборную гонку в стране, надеясь на преференции в случае поражения Виктора Орбана. Действительно ли такое вмешательство было?— Я уже об этом говорил в ответе на ваш второй вопрос. Информация о закулисных контактах представителей объединенной оппозиции с руководством Украины, действительно, появилась в местной прессе в начале прошлой недели. На следующий день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил ее достоверность. Более того, он сообщил, что, по имеющимся данным, оппозиционеры обещали, что в случае своей победы они направят на Украину воинский контингент и вооружение, а также прекратят сотрудничество с нашей страной в энергетической сфере. Венгерской стороне также известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией. Вроде бы, кандидат в премьер-министры Петер Марки-Зай и лидеры оппозиционных партий даже консультировали президента Украины накануне его печально известного видеовыступления перед членами Европейского Совета, где он позволил себе обращаться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – очень опытному европейскому политику, а по ряду параметров можно сказать "тяжеловесу" – в весьма развязной манере и критиковать принятые им в интересах венгерского народа политические решения.Конечно, оппозиционеры все отрицают. Однако, оснований не доверять руководству Венгрии нет, а болезненная реакция Киева на этот скандал только лишний раз это подтверждает. В общем, венгерских избирателей местная оппозиция пугала вмешательством со стороны России, а на деле сама стала каналом для внешнего вмешательства в парламентские выборы, но со стороны Киева.— Многие страны Европы сейчас захлестнула волна русофобии. Есть ли такое в Венгрии? Вообще, насколько изменилось отношение венгров к россиянам после начала спецоперации на Украине?— Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли. Бывает так, что наши сограждане сталкиваются со словесными оскорблениями. Раздаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, обучающихся в венгерских вузах. Для того, чтобы подробно фиксировать подобные случаи и, если потребуется, привлекать к ним внимание местных правоохранительных органов, в посольстве на базе консульского отдела действует "горячая линия", по которой такие обращения граждан обрабатываются. Вместе с тем, говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится. Скорее, правильнее было бы говорить о сопереживании со стороны венгров участи тех, кто решил покинуть Украину через венгерскую границу, а их число сейчас уже достигает более 500 тысяч человек. Это естественное человеческое чувство украинские медиа-пропагандисты пытаются эксплуатировать, чтобы вызвать антироссийские настроения, но, к чести венгерской общественности, могу сказать, что делают это без особого успеха. Не последнюю роль здесь играет и то, что венгры, пожалуй, лучше, чем какой бы то ни было другой народ в Европе, понимают реальную ситуацию на Украине: им хорошо известны те притеснения, которым подвергались их соотечественники в Закарпатье на Западе Украины.Вместе с тем, надо признать, что наши соотечественники сталкиваются с трудностями при обращении в местные банки для открытия счетов, особенно много таких случаев было после того, как у местного банка Sberbank Hungary была отозвана лицензия, и многие его российские клиенты попытались воспользоваться услугами других банков.Ситуация вокруг российского посольства с начала спецоперации продолжает оставаться достаточно напряженной. Около нашего дипломатического представительства устраиваются митинги в поддержку Украины с призывами, зачастую, не очень дипломатичными по форме, остановить "военное вторжение". Отдельный пикет провели и представители объединенной оппозиции, которые использовали эту возможность, чтобы выразить претензии действующему правительству за его пассивное, по мнению оппозиционеров, отношение к происходящему.

https://ria.ru/20220401/vengriya-1781258212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/vengriya-1780894980.html

https://ria.ru/20220404/alyans-1781612201.html

https://ria.ru/20220405/aes-1781822573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

интервью, виктор орбан, дмитрий кулеба, петер сийярто, будапешт, оренбургская область, россия, газпром экспорт, европейский совет, аэс "пакш"